Rezultate Loto azi 17 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 17 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 12:08 | Actualizat Duminica, 17 August 2025, 12:57
Rezultate Loto azi 17 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 17 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30. Numerele norocoase vor fi anunțate în cadrul emisiunii „Românii au noroc” până la ora 18:50.

Duminică, 17 august 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 17 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Citește și: Rezultate Loto 14 august 2025. Ce report a pus în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică, 17 august 2025

Rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 17 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 17 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 17 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 17 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 17 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 17 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 17 august 2025:

Report de peste 21,55 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 17 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

Citește și: Rezultate Loto azi 10 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report în valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă...
