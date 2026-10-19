Rezultate Loto, 18 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 3,2 milioane de euro. La Super Noroc, reportul este de 92.000 euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 22 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 22 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI

Joi, 22 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 28.000 de câștiguri.

Este un report la Loto 6/49 de 3,2 milioane de euro, iar la Super Noroc reportul este de aproximativ 92.000 de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de duminică, 18 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei câștiguri in valoare de 18.874,56 de lei fiecare.

Rezultate Loto la Noroc din 18 octombrie 2026: 6 8 0 8 5 5 7

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat 11 premii în valoare de 43.945,07 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 18 octombrie 2026: 38, 19, 42, 31, 22, 49

La tragerea Super Noroc, la categoria a II-a s-au înregistrat 2 premii în valoare de 14.243,16 de lei fiecare.

Rezultate Loto la Super Noroc din 18 octombrie 2026: 1 2 0 2 3 9

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 18 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 18 octombrie 2026: 16, 19, 26, 45, 30 + 13

Rezultate Loto la Noroc Plus din 18 octombrie 2026: 3 4 6 1 7 7

Rezultate la Loto 5 din 40 din 18 octombrie 2026: 7, 37, 25, 31, 21, 13

Report la Loto 6/49 de 3,2 milioane de euro. La Super Noroc, reportul este de 92.000 euro

Joi, 22 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 28.000 de câștiguri.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17 milioane de lei (peste 3,2 milioane de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 800.000 de lei la categoria I și a II-a.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 210.888 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I și a II-a in valoare totală de 500.000 de lei