Rezultate Loto, 19 octombrie 2025. Report impresionant la Joker și 6/49. Ce premii sunt în joc joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 19 octombrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 23 octombrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 09:50 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 12:12
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 23 octombrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru joi, 12 octombrie 2025

Loteria Romana a organizat duminică, 19 octombrie 2025, tragerile speciale loto ale toamnei.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Astfel, la tragerile de duminică, 19 octombrie 2025, s-au înregistrat peste 25.000 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 23 octombrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 19 octombrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 18 câștiguri a câte 15.628 de lei fiecare, 1.290 de câștiguri a câte 339,22 de lei fiecare și 22.273 de câștiguri a câte 50 de lei fiecare.

  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 19 octombrie 2025: 14, 11, 32, 16, 5, 10

La tragerea Joker s-au castigat două premii de categoria a II-a in valoare de 745.501,64 de lei.

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 19 octombrie 2025: 13, 28, 14, 15, 11 + 19

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare totală de 31.573,20 de lei.

  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 19 octombrie 2025: 5 5 1 6 5 3

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 19 octombrie 2025

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 19 octombrie 2025: 17, 34, 25, 18, 26, 31

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 19 octombrie 2025: 8 8 6 6 0 8 4

La Loto 6/49 este în joc un report în valoare de 42.471.811,12 lei, iar la Joker este în joc un report în valoare de 35.990.937,10 de lei.

Report la Joker la categoria I de peste 7,07 milioane de euro

La tragerile loto de duminica, 19 octombrie 2025, Loteria Romana a acordat 38.947 de castiguri in valoare totala de peste 5,29 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 56.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 49.260 de lei.

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 780.639,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

La tragerea Joker s-au castigat doua premii de categoria a II-a in valoare de 745.501,64 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Iasi si din Timisoara.

