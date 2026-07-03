Rezultate Loto, 2 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 7,02 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 2 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 5 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 2 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 5 iulie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Duminică, 5 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 iulie 2026, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 2 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Barbatesti, judetul Valcea.Rezultate loto.

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Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 2 iulie 2026: 32, 18, 36, 26, 9, 5

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 2 iulie 2026:

Rezultate Loto la Joker 2 iulie 2026: 5, 10, 24, 32, 39 + 12

Rezultate Loto la Noroc Plus din 2 iulie 2026: 7 4 6 0 1 6

Rezultate Loto la Super Noroc din 2 iulie 2026: 3 5 3 1 5 9

Rezultate Loto la Noroc 2 iulie din 2026: 8 2 9 7 9 3 5

Rezultate la Loto 6 din 49 din 2 iulie 2026: 8, 32, 26, 19, 20, 41

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,02 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,35 milioane de euro

Duminica, 5 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 iulie 2026, Loteria Romana a acordat peste 18.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).