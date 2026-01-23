Rezultate Loto, 22 ianuarie 2026. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere. Report la 6/49 de peste 3,51 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 25 ianuarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

După extragerile de joi, duminică vor avea loc noi trageri loto. Duminică, 25 ianuarie 2026, este pus în joc un report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,51 milioane de euro.

Următorele trageri loto se vor difuza în cadrul emisiunii Românii au noroc, duminică, 25 ianuarie 2026, începând cu ora 18:30.

Ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de pe 25 ianuarie 2026

„Duminică, 25 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a reportul este în valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei”, au anunțat reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.

Rezultatele Loto de pe 22 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de joi

Rezultate Loto la Joker, joi: 35, 40, 44, 12, 7 +1

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi: 4, 3, 3, 4, 4, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, joi: 7, 12, 36, 16, 40, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, joi: 7, 5, 0, 2, 4, 0

Rezultate Loto la Noroc, joi: 4, 5, 3, 2, 6, 5, 6

Rezultate la Loto 6 din 49, joi: 34, 43, 20, 21, 14, 13

