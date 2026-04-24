Rezultate Loto, 23 aprilie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,78 milioane de lei la tragerile de pe 26 aprilie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 18,04 milioane de lei (peste 3,54 milioane de euro) la tragerile de duminică, 26 aprilie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 24 aprilie 2026, la toate categoriile de joc.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,78 milioane de lei la tragerile de duminică, 26 aprilie | Profimedia

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Duminică, 26 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 aprilie, Loteria Română a acordat 18.727 de câștiguri în valoare totală de peste 1,73 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Report cumulat Noroc de peste 1,12 milioane de euro

Iată ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de joi, 26 aprilie!

Articolul continuă după reclamă

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,04 milioane de lei (peste 3,54 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,74 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 375.500 de lei (peste 73.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.900 de lei. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 304.100 de lei (peste 59.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 838.700 de lei (peste 164.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 153.400 de lei (peste 30.100 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 153.400 de lei (peste 30.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 162.800 de lei (peste 31.900 de euro).

„La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 95.934 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro”, au precizat reprezentanții Loteriei Române.

Rezultate Loto azi, 23 aprilie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, azi, 23 aprilie 2026: 3, 14, 17, 31, 28, +3

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 23 aprilie 2026: 9, 9, 1, 4, 6, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 23 aprilie 2026: 25, 3, 27, 21, 2, 34

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 23 aprilie 2026: 4, 7, 9, 8, 4, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 23 aprilie 2026: 7, 2, 5, 5, 8, 4, 2

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 23 aprilie 2026: 19, 31, 23, 1, 43, 39