Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (20:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Shakira dă startul petrecerii în Mexico City

Cupa Mondială 2026 va începe joi seară cu meciul dintre Mexic şi Africa de Sud, care va începe la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mexicanii au pregătit o festivitate de deschidere grandioasă, ce va începe cu 90 de minute înaintea fluierului de start. De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.

Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026

Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.

Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.

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Trupa mexicană de pop Mana, dar şi grupul muzical Los Angeles Azules, sunt cei care completează line-up-ul unei seri care se aşteaptă a fi memorabile. Spectacolul pregătit de organizatori începe la ora 20:30 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Nu va fi însă singura Ceremonie de Deschidere. Pentru prima oară în istorie, Cupa Mondială va avea trei ţări gazdă, urmând ca fiecare să aibă parte de câte o “petrecere” în fiecare ţară gazdă. După Ciudad de Mexico urmează Ceremoniile de Deschidere din Toronto şi Los Angeles.

“Începând cu Mexico City şi continuând zilele următoare cu Toronto şi Los Angeles, aceste ceremonii vor aduce împreună muzică, cultură şi fotbal într-un mod în care reflectă individualitatea fiecărei naţiuni şi unitatea care defineşte acest turneu”, a spus Gianni Infantino, preşedintele FIFA.