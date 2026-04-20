Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Norocosul și-a ridicat banii

La extragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026, s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria tragerii Joker în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro). Iată cine este norocosul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 17:38 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 18:01
La extragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026, s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria tragerii Joker în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro)

Loteria Română anunță, luni, 20 aprilie 2026, că persoana care a câștigat cel mai mare premiu din istoria tragerii Joker, peste 12 milioane de euro, și-a ridicat banii. Mai mult, bărbatul a transmis și un mesaj pentru cei care și-au încercat norocul până acum.

Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, prețul acestuia fiind de 14,50 de lei.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria tragerii Joker

Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria tragerii Joker este din București și joacă ocazional. De asemenea, nu a dorit să-și facă publică identitatea.

„Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie a.c. Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker”, a fost mesajul transmis de Loteria Română, potrivit news.ro.

Bărbatul a declarat că s-a gândit la cei dragi când a aflat că a câștigat. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală.

„Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace!”, a fost mesajul câștigătorului celui mai mare premiu atât la Joker cât și din istoria Loteriei Române.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026

Iată care au fost numerele norocoase la tragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 19 aprilie 2026: 17, 7, 27, 37, 15 +11

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 19 aprilie 2026: 9 4 1 8 8 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 19 aprilie 2026: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 6 3 4 6 1 5

Rezultate Loto la Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 2 3 2 4 8 7 7

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 19 aprilie 2026: 11, 16, 12, 35, 17, 36

