Zmeura românească a ajuns la prețuri record în piețele din România, unele depășind 100 de lei/kg. Vezi cât costă în marile orașe și reacțiile cumpărătorilor.

Cât costă un kilogram de zmeură românească la piață. Clienții au rămas fără cuvinte când au văzut prețul | Shutterstock

Sezonul cald și-a făcut simțită prezența, iar odată cu el au apărut în piețe fructele de vară, dulci și parfumate, mult așteptate de consumatori. Printre acestea, zmeura românească, considerată una dintre cele mai apreciate delicatese ale sezonului, a ajuns să fie vândută la prețuri neașteptat de ridicate, ceea ce îi surprinde pe mulți cumpărători.

Cât costă un kilogram de zmeură românească la piață

La fel ca în anii anteriori, prețurile din piețe continuă să crească, iar acest lucru se reflectă direct în buzunarele clienților. Dacă în trecut cireșele erau considerate „vedetele” sezonului, cu prețuri care ajungeau la niveluri apropiate de cele ale unor produse de lux, în prezent și zmeura pare să intre în aceeași categorie. În unele piețe, prețurile au explodat, iar fructele de sezon devin din ce în ce mai greu accesibile pentru o parte dintre cumpărători.

Potrivit Cancan, un kilogram de zmeură românească a ajuns să se vândă chiar și cu 100 de lei în anumite zone, cum ar fi piața centrală din Ploiești. Situația variază însă în funcție de oraș și de producător. De exemplu, o caserolă de 500 de grame poate costa în jur de 50 de lei, în timp ce un pahar de aproximativ 250 de grame ajunge la 25 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cât costă un kilogram de cireșe în 2026. Fructele au ajuns în piețele din România

Clienții au rămas fără cuvinte când au văzut prețul

În București, prețurile par ușor mai accesibile comparativ cu alte orașe. Aici, o caserolă de 250 de grame de zmeură se vinde, în unele piețe, cu aproximativ 10–15 lei, în funcție de calitate și proveniență. Diferențele de preț sunt influențate de factori precum condițiile meteo, costurile de producție, transportul, dar și cererea crescută din perioada verii.

Pentru mulți consumatori, aceste prețuri ridicate fac ca fructele de sezon să fie mai degrabă un răsfăț ocazional decât un aliment de consum zilnic. Deși zmeura rămâne foarte apreciată pentru gustul său intens și beneficiile pentru sănătate, tot mai mulți cumpărători se gândesc de două ori înainte de a o pune în coș.

Citește și: Cu cât se vinde un kilogram de pepene în mai 2026? Pofticioșii scot bani frumoși din buzunar pentru un astfel de răsfăț

În același timp, comercianții spun că prețurile sunt justificate de costurile ridicate de producție și de cantitățile mai mici recoltate în anumite zone ale țării. Pe măsură ce sezonul fructelor de vară continuă, urmează să apară și pepenii, pentru care se anticipează, de asemenea, posibile creșteri de preț în piețele din România.