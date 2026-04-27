Rezultate Loto, 26 aprilie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 19,03 milioane de lei la tragerile de pe 30 aprilie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 19,03 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro) la tragerile de joi, 30 aprilie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto deduminică, 26 aprilie 2026, la toate categoriile de joc.

Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 12:03 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 12:04
În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 30 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 aprilie, Loteria Română a acordat peste 27.300 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Report cumulat Noroc de peste 1,15 milioane de euro

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 19,03 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,89 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 591.900 de lei (peste 116.200 de euro). La categoria a II-a este un report de peste 84.700 de lei și la categoria a III-a de peste 46.700 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria a II-a un report în valoare de peste 21.300 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 974.600 de lei (peste 191.300 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 221.300 de lei (peste 43.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 170.700 de lei (peste 33.500 de euro).

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 325.505,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brăila, au anunțat reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto 26 aprilie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, azi, 26 aprilie 2026: 31, 43, 40, 35, 21, +4

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 26 aprilie 2026: 3, 3, 0, 4, 1, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 26 aprilie 2026: 14, 35, 40, 34, 7, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 26 aprilie 2026: 3, 7, 3, 5, 2, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi, 26 aprilie 2026: 0, 5, 8, 2, 3, 4, 6

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 26 aprilie 2026: 3, 36, 13, 5, 11, 34

