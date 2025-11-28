Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 30 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Duminică, 30 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Romana a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Rezultate Loto, 27 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 40,52 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

Citește și: Rezultate Loto azi, 27 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.

Citește și: Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Rezultatele Loto de joi, 27 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de joi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 27 noiembrie 2025 în rândurile următoare.

Rezultate Loto la Joker, joi, 27 noiembrie 2025: 3, 9, 4, 17, 42 + 13

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 27 noiembrie 2025: 0 5 7 3 0 7

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 27 noiembrie 2025: 25, 17, 5, 38, 26, 30

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 27 noiembrie 2025: 5 1 2 7 4 3

Rezultate Loto la Noroc, joi, 27 noiembrie 2025: 4 8 0 3 9 5 9

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 27 noiembrie 2025: 33, 41, 28, 25, 2, 30