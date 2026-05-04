Rezultate Loto, 3 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,1 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 3 mai 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 7 mai 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 12:09 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 13:03
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 3 mai 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri

Joi, 7 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 3 mai 2026, Loteria Romana a acordat 20.247 castiguri in valoare totala de peste 2,25 de milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 3 mai 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 84.277,98 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Iași și Ploiești.

  • Rezultate Loto la Joker duminică, 3 mai 2026: 27, 12, 3, 19, 6 + 4

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat șase câștiguri a câte 68.458,96 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu, Iernut – jud. Mureș și Câmpina și celelalte trei online, două pe bilete.loto.ro și unul pe joaca.loto.ro.

  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 3 mai 2026: 38, 42, 17, 39, 45, 37

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 58.845,60 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

  • Rezultate Loto la Noroc Plus duminică, 3 mai 2026: 6 9 5 6 4 1

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 3 mai 2026

  • Rezultate la Loto 5 din 40 duminică, 3 mai 2026: 37, 4, 36, 14, 40, 21
  • Rezultate Loto la Super Noroc duminică, 3 mai 2026: 1 6 6 7 5 0
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 3 mai 2026: 1 9 5 4 3 3 8

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,1 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,19 milioane de euro

Joi, 7 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 mai, Loteria Romana a acordat 20.247 de castiguri in valoare totala de peste 2,25 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,08 milioane de lei (peste 4,1 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,15 milioane de lei (peste 1,19 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 979.500 de lei (peste 190.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 37.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 98.300 de lei (peste 19.100 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 327.100 de lei (peste 63.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.600 de euro).

