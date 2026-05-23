Cine sunt românii implicați în scandalul din Centrul Vechi din București cu niște fani ucraineni ai artistului Max Korzh

Un scandal de proporții s-a iscat în noaptea de joi spre vineri între două grupuri, unul de români și unul de cetățeni ucraineni, veniți în România pentru concertul celebrului rapper Max Korzh. Se pare că incidentul s-a petrecut vineri, la ora 3:00 dimineața, la fața loculiu deplasându-se polițiști pentru a interveni. Patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în urma acestui incident.

„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a informat Poliția Capitalei, potrivit news.ro.

Ucraineanul de 51 de ani care a fost atacat de români a suferit vătămări corporale și a avut nevoie de îngriji medicale.

Atât cei doi români, cât și cei doi cetățeni străini, au manifestat acte de violență în contextul conflictului. Cei patru au recurs nu doar la îmbrânceli și agresiuni fizice, ci și la aruncarea unor obiecte de mobilier de la terasele din preajmă, perturbând astfel liniștea publică.

Se pare că cetățenii străini au venit în România cu scopul de a participa la cocnertul celebrului cântăreț biolorus Max Korzh din data de 23 mai 2026. Cei doi români care i-au agresat sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium, ce pretinde a fi cel mai mare club germen de motociclism. Potrivit celor de la fanatik.ro, unii dintre motocicliștii români din Gremium ar fi avut legături inclusiv cu gruparea de mercenari a lui Horațiu Potra. Sursa citată a dezvăluit faptulc ă liderul Gremium a spus că „a avut băieți plecați în Congo cu Horațiu Potra”.