Antena Căutare
Home News Social Cine sunt românii implicați în scandalul din Centrul Vechi din București cu niște fani ucraineni ai artistului Max Korzh

Cine sunt românii implicați în scandalul din Centrul Vechi din București cu niște fani ucraineni ai artistului Max Korzh

Două grupuri de români și ucraineni au intrat într-un conflict și mai multe persoane s-au bătut, în Centrul Vechi din București. Patru persoane au fost reținute. Descoperă cine sunt românii care s-au implicat în violențe cu niște fani veniți pentru concertul artistului Max Korzh.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 12:51 | Actualizat Sambata, 23 Mai 2026, 14:35
Galerie
Descoperă cine sunt românii implicați în scandalul din Centrul Vechi cu fani ucraineni ai artistului Max Korzh | sursa foto: Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Au ieșit la iveală noi informații despre conflictul ce s-a iscat vineri dimineața, în jurul orei 3:00, în care au fost implicate două grupuri de persoane (ucraineni veniți la concerul artisului Max Korzh și români). Polițiștii au intervenit și patru bărbați au fost duși la secție și reținuți pentru 24 de ore. Ulterior au ieșit la iveală informații suplimentare. Descoperă cine sunt românii care s-au implicat în violențe, de fapt.

Cine sunt românii implicați în scandalul din Centrul Vechi din București cu niște fani ucraineni ai artistului Max Korzh

Un scandal de proporții s-a iscat în noaptea de joi spre vineri între două grupuri, unul de români și unul de cetățeni ucraineni, veniți în România pentru concertul celebrului rapper Max Korzh. Se pare că incidentul s-a petrecut vineri, la ora 3:00 dimineața, la fața loculiu deplasându-se polițiști pentru a interveni. Patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore în urma acestui incident.

Citește și: Cine este Max Korzh. Artistul a umplut Arena Națională după ce biletele la concertul lui s-au epuizat în 5 zile.

Articolul continuă după reclamă

„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a informat Poliția Capitalei, potrivit news.ro.

Ucraineanul de 51 de ani care a fost atacat de români a suferit vătămări corporale și a avut nevoie de îngriji medicale.

Atât cei doi români, cât și cei doi cetățeni străini, au manifestat acte de violență în contextul conflictului. Cei patru au recurs nu doar la îmbrânceli și agresiuni fizice, ci și la aruncarea unor obiecte de mobilier de la terasele din preajmă, perturbând astfel liniștea publică.

colaj foto cu politia romana max korzh la concert

Se pare că cetățenii străini au venit în România cu scopul de a participa la cocnertul celebrului cântăreț biolorus Max Korzh din data de 23 mai 2026. Cei doi români care i-au agresat sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium, ce pretinde a fi cel mai mare club germen de motociclism. Potrivit celor de la fanatik.ro, unii dintre motocicliștii români din Gremium ar fi avut legături inclusiv cu gruparea de mercenari a lui Horațiu Potra. Sursa citată a dezvăluit faptulc ă liderul Gremium a spus că „a avut băieți plecați în Congo cu Horațiu Potra”.

Rezultate Loto, 21 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 25,65 milioane de lei la tragerile de duminică,...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Observatornews.ro Filmul incidentului de la maratonul din Bucegi, soldat cu 11 răniţi. Salvamont ar fi cerut oprirea concursului Filmul incidentului de la maratonul din Bucegi, soldat cu 11 răniţi. Salvamont ar fi cerut oprirea concursului
Antena 3 O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto, 21 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 25,65 milioane de lei la tragerile de duminică, 24 mai
Rezultate Loto, 21 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 25,65 milioane de lei la tragerile de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 21 mai 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 21 mai 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
"Mulţumesc Bucureşti, mulţumesc România". Reacţia unui tânăr din Ucraina venit la concetrul Max Korzh Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x