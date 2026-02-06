Rezultate Loto, 5 februarie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 4,18 milioane de euro la tragerile de duminică, 8 februarie 2026

Duminică, 8 februarie 2026, Loteria Română organizează noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. La tragerile de joi, 5 februarie 2026, au fost oferite peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto, 5 februarie 2026

La extragerile de joi, 5 februarie 2026, s-au acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Iată care au fost numerele norocoase la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto la Joker, joi, 5 februarie 2026: 6, 14, 33, 19, 43 + 7

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 5 februarie 2026: 5 2 9 5 2 8

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 5 februarie 2026: 34, 22, 35, 38, 16, 17

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 5 februarie 2026: 9 3 5 2 9 4

Rezultate Loto la Noroc, joi, 5 februarie 2026: 8 8 0 6 4 6

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 5 februarie 2026: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Ce report a fost anunțat pentru extragerile Loto de duminică, 8 februarie 2026

Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase la tragerile Loto de duminică, 8 februarie 2026. Jucătorii au noi șanse de câștig la finalul acestei săptămâni.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro). La Super Noroc există un report cumulat în valoare de peste 32.600 de lei.