Rezultate Loto, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 5 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 9 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 5 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 9 iulie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Joi, 9 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 5 iulie 2026, Loteria Română a acordat peste 28.165 de câștiguri în valoare totală de peste 6,54 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 5 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc de duminică, 5 iulie 2026, s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Covasna.

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Rezultate Loto la Noroc din 5 iulie 2026: 6 2 3 1 3 1 3

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 5 iulie 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 5 iulie 2026: 19, 8, 21, 40, 45 + 13

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 5 iulie 2026: 1 1 5 4 3 0

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 5 iulie 2026: 16, 8, 40, 20, 7, 1

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 5 iulie 2026: 7 0 4 7 6 0

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 5 iulie 2026: 19, 36, 5, 43, 26, 46

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro

Joi, 9 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 iulie 2026, Loteria Romana a acordat 28.165 de castiguri in valoare totala de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).