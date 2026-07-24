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(P) „Sunt gesturi care, luate separat, pot părea nesemnificative. Repetate însă zi de zi, ajung să definească rutina părului.”

Ce observă un hairstylist după peste 20 de ani în salon

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 14:47 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 14:55
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(P) „Sunt gesturi care, luate separat, pot părea nesemnificative. Repetate însă zi de zi, ajung să definească rutina părului.” | jovsky
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În ultimii ani, rutina de îngrijire a părului a devenit tot mai complicată. Avem rafturi pline de produse, recomandări pe toate rețelele de socializare și zeci de tutoriale care promit rezultate spectaculoase. Cu toate acestea, în salon, povestea începe de multe ori la fel:

“Nu înțeleg ce se întâmplă cu părul meu. Parcă nu mai arată ca înainte.”

Pentru Adrian Perjovschi, hairstylist și fondator al Jovsky Studio, starea părului spune deja o parte din poveste.

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„Îmi place să spun că părul nu minte niciodată. Chiar dacă rutina pare corectă, firul de păr arată destul de repede dacă este expus constant la temperaturi prea ridicate sau la soare fără protecție...sau dacă este uscat, periat și coafat fără suficientă atenție. În peste două decenii de lucru în salon, am văzut de clar că părul nu se schimbă peste noapte.”

Nu întotdeauna produsul este problema

Când părul își pierde strălucirea sau devine mai greu de aranjat, primul impuls este să schimbăm șamponul sau să cumpărăm încă o mască.

„Nu cred în produsul-minune. Dacă ar exista unul, probabil am avea cu toții același șampon în baie și meseria mea ar fi mult mai simplă.” spune Adrian.

“În realitate, același produs poate avea rezultate foarte diferite de la o persoană la alta. Nu pentru că este bun sau rău, ci pentru că fiecare păr are un istoric diferit. Vopsiri, decolorări, temperaturi ridicate, expunere la soare, stres sau chiar felul în care este prins părul. Toate lasă urme, chiar dacă nu sunt vizibile imediat.”

Părul are o memorie surprinzător de bună

„Mi se întâmplă des ca o clientă să spună că nu face nimic greșit. Apoi, după ce discutăm, aflu că își prinde părul ud, îl agață cu geanta, îl îngrijește superficial sau că folosește placa la temperatura maximă. Sunt gesturi care, luate separat, pot părea nesemnificative. Repetate însă zi de zi, ajung să definească rutina părului.

Nu este despre greșeli. Este despre obiceiuri. Și partea frumoasă este că obiceiurile se pot schimba și educa. Mereu le spun și clientelor mele: uneori, o protecție termică aplicată constant, o temperatură mai mică la uscător sau câteva minute în plus înainte de a prinde părul pot face o diferență mai mare decât încă un produs cumpărat din impuls.”

Totul începe de la scalp

De multe ori, focusul e exclusive pe lungime și vârfuri, iar scalpului îi acordăm atenție abia atunci când apare o problemă.

„Uităm că totul începe de la scalp. Dacă nu îi înțelegem nevoile, părul nu are cum să arate așa cum ne dorim. De aceea, înaintea oricărei recomandări, contează evaluarea părului și a scalpului, nu doar ceea ce se vede în oglindă.” punctează Adrian Perjovschi.

Mai mult decât un moment de răsfăț

Din această nevoie a apărut și experiența Hair Spa de la Jovsky Studio: un ritual care începe cu analiza părului și a scalpului, continuă cu alegerea tratamentului potrivit și se desfășoară la o scafă spa, într-un cadru izolat, dedicat relaxării.

„Hair Spa înseamnă, bineînțeles, relaxare și acel moment în care te desprinzi puțin de ritmul zilei. În același timp, ne oferă timpul necesar să analizăm părul și scalpul, să înțelegem de ce au nevoie și să alegem un tratament potrivit. Tocmai combinația dintre îngrijire și starea de bine face experiența completă.”

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Uneori, părul nu are nevoie de încă un produs, ci de un profesionist care să te ghideze, de o îngrijire aleasă corect și de timpul necesar pentru ca aceasta să își facă efectul.

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