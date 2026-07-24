Céline Dion a revenit pe scenă după o lungă absență, iar rochia pe care a purtat-o recent i-a lăsat picioarele la vedere. Cum arată artista la 58 de ani.

Céline Dion și-a expus picioarele într-o rochie mini chiar înainte de a intra pe scenă. Cum arată la 58 de ani | hepta.ro

Céline Dion a publicat o fotografie inedită în mediul online, asta după ce și-a anunțat revenirea pe scenă. Și artista nu va fi singură. Violonistul Philippe Dunnigan, originar din regiunea Eastern Townships, va reveni în echipa muzicală a vedetei pentru o serie de 16 concerte la Paris, în această toamnă, reluând colaborarea cu celebra artistă din Quebec după câțiva ani de pauză.

Céline Dion și-a expus picioarele într-o rochie mini chiar înainte de a intra pe scenă

După o perioadă de absență din cauza problemelor medicale, Céline Dion a decis să revină pe scenă pentru a face ce iubește cel mai mult, să cânte, arată acest site.

Dunnigan a confirmat vestea că va fi alături de ea într-un interviu acordat publicației The Pulse pe 21 iulie. El a povestit că, în urmă cu aproximativ o lună, directorul muzical al lui Céline Dion, Scott Price, l-a contactat pentru a-i spune că a fost ales să facă parte din noul spectacol.

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„A trebuit să păstrăm secretul o vreme”, a declarat muzicianul.

Deși poate confirma că va urca pe scenă alături de Céline Dion, Dunnigan spune că nu are voie să ofere detalii despre conținutul sau producția spectacolului.

Programul oficial al concertelor lui Céline Dion la Paris în 2026 include 16 reprezentații, programate între 12 septembrie și 17 octombrie, la Plenitude Arena, sala cunoscută anterior sub numele de Paris La Défense Arena. Inițial au fost anunțate doar zece concerte, însă ulterior au fost adăugate încă șase, pe fondul cererii ridicate.

Violonistul intenționează să plece din Quebec la sfârșitul lunii august, pentru a participa la repetițiile care vor avea loc în capitala Franței înainte de începerea spectacolelor.

„Vom merge acolo aproape două luni. Vom cânta într-o sală uriașă, cea mai mare în care am avut vreodată ocazia să urc pe scenă”, a spus el.

Potrivit reprezentanților Plenitude Arena, spațiul poate găzdui până la 45.000 de spectatori, deși configurația exactă pentru concertele lui Céline Dion nu a fost făcută publică. Arena și-a schimbat oficial denumirea pe 1 iulie.

O colaborare care durează de peste un deceniu

Philippe Dunnigan spune că legătura sa cu echipa lui Céline Dion a început în urmă cu mai bine de zece ani, când a fost rugat să formeze o orchestră de coarde pentru un concert organizat cu ocazia aniversării a 400 de ani de la înființarea orașului Quebec.

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La acea vreme, muzicianul era deja cunoscut în industria muzicală și avea colaboratori în echipa artistei. Orchestra s-a bucurat de un succes atât de mare, încât conceptul a fost preluat ulterior pentru pregătirea celui de-al doilea spectacol al lui Céline Dion din Las Vegas.

Dunnigan a fost invitat să participe la audiții și a fost ales să conducă secțiunea de coarde. Biografia sa profesională menționează că, începând din 2011, a fost violonist principal în orchestra spectacolelor susținute de Céline Dion la Las Vegas.

Ulterior, el a însoțit-o pe artistă și în turnee internaționale, inclusiv în cel care a fost întrerupt odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Violonistul recunoaște că nu considera deloc sigură revenirea sa în echipă, deoarece astfel de producții își schimbă adesea componența, chiar și atunci când muzicienii au o colaborare îndelungată cu artistul.