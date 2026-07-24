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Rutina adevărată începe cu Oriflame. Produsele de îngrijire și make-up și-au făcut loc la Insula Iubirii - Reuniuni

Înainte ca luminile să se aprindă și camerele să înceapă să filmeze, fiecare detaliu contează. La Insula Iubirii - Reuniuni, niciun detaliu nu a fost trecut cu vederea, iar produsele Oriflame au făcut acest lucru posibil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 17:19 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 17:26
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Fiecare produs în parte a reușit să scoată în evidență trăsăturile marcante ale concurentelor și astfel au fost mult mai puternic evidențiate. Una dintre cele mai așteptate concurente de la Insula Iubirii - Reuniuni a fost Ella. Atentă la detalii, mult mai sigură pe sine așa cum singură s-a descris, aceasta a încercat produsele Oriflame, iar zâmbetul de pe chip a oferit siguranța că acestea sunt extrem de potrivite în orice moment al zilei.

Surprizele la Insula Iubirii - Reuniuni au apărut încă de la primele cadre. Pentru a le oferi concurentelor o nouă sursă de încredere în forțele proprii, produsele de la Oriflame au fost testate și folosite, astfel încât fiecare să-și aleagă ceea ce îi place mai mult.

Ella a purtat o rochie neagră cu crăpătură pe picior, iar reacția lui Teo la vederea ei după un an de zile nu a întârziat să apară. Înainte de a-și face apariția în fața camerei, concurenta Insula Iubirii a folosit fără rețineri produsele de la Oriflame și s-a lăsat purtată de povestea pe care a trăit-o în urmă cu un an în Thailanda.

Surprizele la Insula Iubirii - Reuniuni nu se opresc aici, asta pentru că o nouă săptămână va aduce declarații surprinzătoare ale concurenților, cei pe care cu toții i-au urmărit stând cu sufletul la gură în fața televizoarelor. Și, fără niciun dubiu, Oriflame va aduce un plus în această poveste deja conturată.

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