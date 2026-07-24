Rutina adevărată începe cu Oriflame. Produsele de îngrijire și make-up și-au făcut loc la Insula Iubirii - Reuniuni

Fiecare produs în parte a reușit să scoată în evidență trăsăturile marcante ale concurentelor și astfel au fost mult mai puternic evidențiate. Una dintre cele mai așteptate concurente de la Insula Iubirii - Reuniuni a fost Ella. Atentă la detalii, mult mai sigură pe sine așa cum singură s-a descris, aceasta a încercat produsele Oriflame, iar zâmbetul de pe chip a oferit siguranța că acestea sunt extrem de potrivite în orice moment al zilei.
Surprizele la Insula Iubirii - Reuniuni au apărut încă de la primele cadre. Pentru a le oferi concurentelor o nouă sursă de încredere în forțele proprii, produsele de la Oriflame au fost testate și folosite, astfel încât fiecare să-și aleagă ceea ce îi place mai mult.
Ella a purtat o rochie neagră cu crăpătură pe picior, iar reacția lui Teo la vederea ei după un an de zile nu a întârziat să apară. Înainte de a-și face apariția în fața camerei, concurenta Insula Iubirii a folosit fără rețineri produsele de la Oriflame și s-a lăsat purtată de povestea pe care a trăit-o în urmă cu un an în Thailanda.
Surprizele la Insula Iubirii - Reuniuni nu se opresc aici, asta pentru că o nouă săptămână va aduce declarații surprinzătoare ale concurenților, cei pe care cu toții i-au urmărit stând cu sufletul la gură în fața televizoarelor. Și, fără niciun dubiu, Oriflame va aduce un plus în această poveste deja conturată.(P) „Sunt gesturi care, luate separat, pot părea nesemnificative. Repetate însă zi de zi, ajung să definească rutina păr...