Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate la extragerile loto de azi, joi, 8 ianuarie 2026 | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 8 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de joi, 8 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 8 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 8 ianuarie 2026: +

Rezultate Loto la Noroc Plus, 8 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, 8 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, 8 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, 8 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, 8 ianuarie 2026:

Report loto 8 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de joi

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro).

La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) și la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, categoria I.

Rezultatele Loto de duminică, 4 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto

Rezultate Loto la Joker, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 10, 30, 5, 8 + 1

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 4 ianuarie 2026: 6, 5, 7, 3, 1, 4

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 4 ianuarie 2026: 34, 24, 33, 4, 6, 18

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 7, 9, 2, 0, 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 4, 3, 9, 2, 2, 7, 7

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 4 ianuarie 2026: 21, 38, 2, 10, 34, 39

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.