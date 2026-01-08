Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 11:33 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 11:33
Rezultate la extragerile loto de azi, joi, 8 ianuarie 2026 | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 8 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Rezultate Loto 4 ianuarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 9,13 milioane de euro la tragerile de joi, 8 ianuarie

Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Rezultate Loto, 31 decembrie 2025. Report la Joker de peste 9,03 milioane de euro la tragerile de duminică, 4 ianuarie 2026

Rezultatele Loto de joi, 8 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 8 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 8 ianuarie 2026: +

Rezultate Loto la Noroc Plus, 8 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, 8 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, 8 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, 8 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, 8 ianuarie 2026:

Citește și: Rezultatul tragerilor speciale Loto de Anul Nou. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Report loto 8 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de joi

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro).

La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) și la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, categoria I.

Citește și: Rezultate Loto, 21 decembrie 2025. Report la Joker de 8,7 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere

Rezultatele Loto de duminică, 4 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto

Rezultate Loto la Joker, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 10, 30, 5, 8 + 1

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 4 ianuarie 2026: 6, 5, 7, 3, 1, 4

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 4 ianuarie 2026: 34, 24, 33, 4, 6, 18

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 7, 9, 2, 0, 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 4, 3, 9, 2, 2, 7, 7

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 4 ianuarie 2026: 21, 38, 2, 10, 34, 39

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Cum a reacționat Președintele Nicușor Dan după ce aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane F-18 în Elve...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Observatornews.ro Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Antena 3 Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit. Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile
Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit. Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă ești deja victimă
Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă...
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată HelloTaste.ro
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x