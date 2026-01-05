Antena Căutare
Rezultate Loto 4 ianuarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 9,13 milioane de euro la tragerile de joi, 8 ianuarie

Loteria Română organizează noi extrageri Loto joi, 8 ianuarie 2026, punând în joc un report spectaculos la Joker, categoria I. În continuarea acestui articol sunt afișate și rezultatele Loto de duminică, 4 ianuarie 2026.

Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 10:49 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 11:52
Loteria Română organizează noi extrageri Loto joi, 8 ianuarie 2026, punând în joc un report spectaculos la Joker, categoria I | Shutterstock

Noi șanse de câștig pentru români la tragerile Loto de joi, 8 ianuarie 2026. Loteria Română a anunțat deja premiile pentru 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La extragerile de duminică, 4 ianuarie 2026, au fost oferite peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Numerele câștigătoare au fost afișate începând cu ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Ce premii s-au câștigat la primele trageri Loto ale anului, pe 4 ianuarie 2026

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Piatra-Neamț și din Sânnicolau Mare, județul Timiș, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joaca.loto.ro.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să câștige un milion de dolari la loto, după ce a folosit o bancnotă găsită pe jos. Povestea uimitoare a sa

Rezultate Loto 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele norocoase sunt afișate în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto la Joker, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 10, 30, 5, 8 + 1

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 4 ianuarie 2026: 6, 5, 7, 3, 1, 4

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 4 ianuarie 2026: 34, 24, 33, 4, 6, 18

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 7, 7, 9, 2, 0, 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026: 4, 3, 9, 2, 2, 7, 7

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 4 ianuarie 2026: 21, 38, 2, 10, 34, 39

Report la tragerile Loto de joi, 8 ianuarie 2026. Ce premii au fost anunțate de Loteria Română

Joi, 8 ianuarie 2026, Loteria Română organizează noi extrageri Loto. Și de data aceasta se află în joc premii spectaculoase.

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro), iar la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se află în joc un report în valoare de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Citește și
