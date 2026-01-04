Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a organizat primele extrageri din 2026 duminică, 4 ianuarie. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 10:36 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 11:21
Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi | Shutterstock

În fiecare joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri Loto la categoriile de joc 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Pentru prima tragere din 2026, de pe 4 ianuarie, au fost puse în joc premii spectaculoase.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase sunt disponibile pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 4 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 4 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 4 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 4 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 4 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 4 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 4 ianuarie 2026:

Report pentru tragerile Loto de duminică, 4 ianuarie 2026

Premiile puse în joc pentru tragerile Loto de duminică, 4 ianuarie 2026, sunt spectaculoase.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus se află în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile speciale Loto de Anul Nou, de pe 31 decembrie 2025

La Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie 2025, Loteria Romana a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.

La tragerea principala Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a cate 53.853,98 lei fiecare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

