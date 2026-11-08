Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026. Report de peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49 și mai mult de 1,31 milioane de lei la Joker

Report Loto pentru 8 noiembrie 2026: peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49 și mai mult de 1,31 milioane de lei la Joker. Vezi numerele extrase în rândurile de mai jos.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 18:38 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 18:49

Loteria Română anunță reporturi consistente la mai multe jocuri, înaintea tragerilor loto de duminică, 8 noiembrie 2026. Cea mai mare sumă este pusă în joc la Loto 6/49, unde premiul de la categoria I a depășit 3,47 milioane de lei. Și la Joker se anunță un câștig important: peste 1,31 milioane de lei la categoria I.

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

• Loto 6/49: 41, 48, 49, 3, 13, 20

• Joker: 24, 28, 16, 4, 8 | 20

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• Loto 5/40: 11, 9, 25, 23, 29, 34

• Super Noroc: 2 9 2 9 5 4

• Noroc Plus: 9 7 0 6 5 5

• Noroc: 2 2 5 0 1 3 8

Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.

La tragerile de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro. La Noroc, jucătorii au avut în față un report cumulat de peste 1,91 milioane de lei, adică mai mult de 358.400 de euro.

Și la Joker au fost în joc premii importante. La categoria I, reportul a depășit 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro. La categoria a II-a, suma pusă în joc a fost de peste 474.200 de lei, iar la categoria a III-a reportul a trecut de 39.800 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat a fost de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, s-a înregistrat un report de peste 345.200 de lei, adică mai mult de 64.600 de euro. La Super Noroc, premiul de la categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, echivalentul a peste 98.700 de euro. Tragerea de joi, 5 noiembrie, a adus un câștig la categoria a II-a, în valoare de 85.007,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.