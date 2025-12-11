Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 11 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Loteria Română organizează tragerile speciale loto de Moș Nicolae! Report la Joker de peste 8,14 milioane de euro

Rezultate Loto azi, 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Rezultate Loto azi, 4 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de joi, 11 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 11 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 11 decembrie 2025: +

Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 11 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 11 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 11 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 11 decembrie 2025:

Citește și: Rezultate Loto, 27 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 40,52 milioane de lei

Report loto 11 decembrie 2025. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de joi

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I.

Citește și: Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de duminică, 7 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto

Rezultate Loto la Joker, duminică, 7 decembrie 2025: 37, 22, 21, 12, 29 + 10

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 7 decembrie 2025: 5 1 8 4 6 5

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 7 decembrie 2025: 23, 18, 10, 33, 16, 28

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 7 decembrie 2025: 0 4 3 1 4 4

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 7 decembrie 2025: 4 8 9 7 5 4 9

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 7 decembrie 2025: 21, 49, 13, 14, 38, 20.