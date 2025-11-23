Antena Căutare
Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | sursa foto: Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 23 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 23 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 23 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 23 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 23 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 23 noiembrie 2025:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 23 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 23 noiembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 7,77 milioane de euro

Duminică, 23 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat 17.510 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.700 de lei.

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 171.711,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Carei, judetul Satu Mare.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 93.174,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Valenii de Munte, judetul Prahova.

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 74.751,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

