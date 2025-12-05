Antena Căutare
Loteria Română a organizat joi, 4 decembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 41,46 milioane de lei.

Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 10:24
Loteria Română organizează tragerile speciale Loto de Moș Nicolae!

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Citește și: Câți bani intră în posesia statului român după ce Loteria a acordat marele premiu de 10 milioane de euro. Cât rămâne la câștigător

Loteria Română organizează tragerile speciale loto de Moș Nicolae! Report la Joker de peste 8,14 milioane de euro

Duminică, 7 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 decembrie, Loteria Română a acordat 24.338 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Pentru tragerile speciale Loto de Moș Nicolae, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI
  • JOKER – 50.000 DE LEI
  • LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

La Loto 6/49 se înregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).

Rezultatele Loto 4 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de joi

Rezultate Loto la Joker, joi, 6 noiembrie 2025: 29,12, 26, 40, 20 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 6 noiembrie 2025: 6, 3, 8, 9, 6, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 6 noiembrie 2025: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 6 noiembrie 2025: 1, 0, 6, 9, 5, 8

Rezultate Loto la Noroc, joi, 6 noiembrie 2025: 4, 1, 0, 6, 8, 5, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 6 noiembrie 2025: 42, 2, 20, 35, 22, 46

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

La tragerea JOKER s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 720.511,20 de lei.

Bile loto pe un fundal alb și o gheată roșie plină de cadouri de la Moș Nicolae
+4
Mai multe fotografii

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro.

