Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au întâlnit la o discuție lămuritoare, dar ceea ce a urmat a fost neașteptat! Ce au vorbit

Daniel și Claudia au încercat să poarte o discuție lămuritoare, după ce spiritele s-au mai calmat. Descoperă ce s-a îmtâmplat în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 15:27

Daniel și Claudia au încercat să aibă o conversație liniștită și lămuritoare, după toate cele întâmplate recent, după despărțirea lor. Daniel a stabilit termenii discuției cu Claudia, spunând că nu au voie cu ridicări de ton și deviere de la subiect. Acesta i-a spus că după despărțirea în direct, nu a mai simțit să îi dea explicații pentru că „nu merită”. Ce au discutat cei doi, ce a ieșit la iveală și ce a urmat? Află totul urmărind clipul video de mai jos din emisiunea Mireasa. Meciul iubirii, ediția din 12 martie 2026.

Daniel și Claudia s-au întâlnit la o discuție lămuritoare, dar ceea ce a urmat a fost neașteptat! Ce au vorbit, la Mireasa. Meciul iubirii, ediția din 12 martie 2026

După ce s-au certat de mai multe ori și chiar și-au aruncat replici dure, Claudia și Daniel au fost de acord să se întâlnească și poarte o discuție liniștită și lămuritoare.

„Să folosești parametrii optimi de conversație, să nu întreci măsura în a ridica vocea, că o să plec, nu o să stau să te ascult prea mult. Deci conversație, nu să ridici tonul, nu să preiei tu conversația prin alte metode, că nu se poate aici. Am ales să te ascult din respect. Ce vreau să spun încă de la început e că ai făcut exact ce trebuie: au câștigat toți, nu știu cât te-ai gândit la noi. Tu ai pierdut în ceea ce ai vrut să faci. Modul ăsta de a sta să asculți toate persoanele e greșit, nu stau să țin teorii, că tu știi mai bine. Ce pot să zic, că puteam să avem ceva frumos, dar tu ai stricat tot? Și sunt multe lucruri de zis. Ce ai vrut să faci nu a mers cu mine. Tu nu ți-ai dat seama de mine, că nu sunt o persoană cu care poți să faci jocuri? Eu am ajuns la o versiune a mea foarte bună”, au fost limitele impuse de Daniel.

Claudia l-a ascultat și a încercat să obțină răspunsuri la anumite întrebări, dar Daniel a fost cel care a dominat discuția: „Eu am avut sentimente pentru tine, tu ce sentimente ai avut pentru mine?!”.

Cei doi au discutat și, la un moment dat, concurentul a folosit replici dure: „Tu dacă aveai sentimente față de mine știai să fii femeie față de mine, știai să te comporți, tu în fața mea ți-ai pierdut calitatea de femeie”.

„Te rog să ai grijă ce cuvinte folosești, să ai grijă cum vorbești, e o jignire. Mă lași să vorbesc și eu sau ții un monolog?”, a zis Claudia.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

