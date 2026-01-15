Loteria Română a organizat noi extrageri Loto pentru astăzi, 15 ianuarie 2026. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În fiecare joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri Loto la categoriile de joc 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Pentru tragerea de joi, de pe 15 ianuarie 2026, au fost puse în joc premii spectaculoase.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate Loto azi, 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase sunt disponibile pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto joi, 15 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 15 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 15 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 15 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 15 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 15 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 15 ianuarie 2026:

Ce report Loto a fost anunțat pentru tragerile de joi, 15 ianuarie 2026

Pentru tragerile Loto de astăzi, 15 ianuarie 2026, Loteria Română a anunțat sumele puse în joc. Premiile sunt de-a dreptul spectaculoase.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 47,52 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 690.000 de lei (peste 135.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 261.800 de lei (peste 51.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 224.000 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 42.300 de lei. La Super Noroc a fost pus în joc un report cumulat în valoare de peste 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

La tragerile Loto de duminică, 11 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei. Noul an le-a adus norocoșilor mai mulți bani în buzunar. Sumele câștigate la primele extrageri Loto din 2026 au fericire și speranță în rândul jucătorilor.

Următoarele extrageri vor avea loc duminică, 18 ianuarie 2026, urmând să fie publicate pe site-ul nostru. Mult succes!