Rezultate Loto azi, 19 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 19 februarie, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

După ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei, joi, 19 februarie, au loc noi trageri loto.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 19 februarie 2026. Extragerile Loto încep la ora 18:30, iar acest articol este actualizat în timp real.

Loteria Română organizează noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele Loto de joi 19 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 19 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi:

Rezultate Loto la Noroc, azi:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi:

Ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de pe 25 ianuarie 2026

Loteria Română a anunțat ce sume sunt puse în joc la fiecare categorie:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 48.200 de lei.

Ce premii s-au câștigat la tragerea loto trecută, de pe 15 februarie

La tragerea Noroc Plus de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig, la categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Pitești. La categoria a III-a s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 79.698,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu Mare și Baia Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe Amparcat.ro.

La tragerea Loto 5 din 40 de duminică, 15 februarie, s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat