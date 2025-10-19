Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 19 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 09:18 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 09:21
Rezultate Loto azi, 19 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Romana organizeaza duminica, 19 octombrie 3035, tragerile speciale loto ale toamnei.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 19 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 19 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 19 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 19 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 19 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 19 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 19 octombrie 2025:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 19 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 19 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 19 octombrie 2025:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 19 octombrie 2025:

Loteria Romana organizeaza duminica, 19 octombrie 3035, tragerile speciale loto ale toamnei.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

  • LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI
  • JOKER – 50.000 DE LEI
  • LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,06 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 6,97 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 16 octombrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 27.900 de castiguri in valoare totala de peste 2,09 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 36.800 de lei.

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Lugoj.

