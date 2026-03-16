De ce devin zilele mai lungi. Experții trag un semnal de alarmă legat de fenomenul îngrijorător

Experții au dezvăluit de ce devin zilele mai lungi și trag un semnal de alarmă legat de fenomenul îngrijorător.

Potrivit unui nou studiu realizat de experți de la Universitatea din Viena și ETH Zurich, zilele cresc într-un ritm „fără precedent”.

Datele arată că zilele se lungesc într-un ritm de 1.33 de milisecunde pe secol, o creștere mai rapidă decât în orice alt punct din istoria de 3.6 miliarde de ani a Pământului, scrie Daily Mail.

Această schimbare poate afecta semnificativ planeta pe termen lung, dar și infrastructura umană pe termen scurt.

Experții susțin că au descoperit și sursa acestei schimbări - oamenii.

De ce devin zilele mai lungi

Pe măsură ce calotele polare și ghețarii se topesc mai rapid din cauza încălzirii globale, creșterea nivelului mărilor încetinește rotația Pământului. Ca urmare, zilele devin mai lungi.

Apa provenită din topirea regiunilor polare se deplasează spre ecuator, ceea ce mută masa Pământului mai departe de axa sa de rotație.

„Deși ciclurile naturale au provocat variații în trecut, rata actuală de schimbare, cauzată de impactul uman, e atât de rapidă încât iese în evidență în istoria climatică,” a declarat prof. Benedikt Soja, coautorul studiului.

„Doar o singură dată, acum aproximativ 2 milioane de ani, rata schimbării duratei zilei a fost aproape comparabilă. Dar niciodată înainte sau după aceea nivelul mărilor nu a crescut atât de rapid ca în perioada 2000–2020,” a continuat expertul.

Zilele pe Pământ nu au avut niciodată exact 24 de ore, iar viteza rotației poate fi influențată de gravitația Lunii, de procesele din adâncul planetei și de schimbările din atmosferă.

Aceste fluctuații minuscule nu au efecte vizibile asupra lumii și fac pur și simplu parte din ciclurile naturale ale planetei.

Totuși, în studii anterioare, profesorul Soja și colegii săi au descoperit că activitatea umană începe să modifice rotația planetei la fel de mult sau chiar mai mult decât factorii naturali.

Prin schimbarea distribuției masei pe glob, topirea gheții și creșterea nivelului mărilor măresc momentul de inerție al planetei. Ceea ce duce la o rotație mai lentă și la zile mai lungi.

Schimbările nu sunt suficient de mari pentru a fi observate de oameni, însă ar putea provoca curând probleme serioase pentru sistemele sensibile.

Cum afectează planeta zilele mai lungi

„Deși schimbările sunt de ordinul milisecundelor, ele pot perturba sisteme care necesită o măsurare extrem de precisă a timpului,” a declarat prof. Soja. „Acestea includ navigația spațială, sistemele GPS și de navigație prin satelit, precum și sincronizarea ceasurilor atomice, motiv pentru care este foarte important să monitorizăm cu precizie rotația Pământului.”

Pe măsură ce schimbările climatice continuă, cercetătorii se așteaptă ca această încetinire să devină tot mai pronunțată.

Până la sfârșitul secolului XXI, cercetătorii estimează că schimbările climatice vor influența durata zilei mai puternic decât atracția gravitațională a Lunii.

Aceasta ar putea însemna că zilele de pe Pământ se vor lungi cu aproximativ 2.62 de milisecunde pe secol, începând din anii 2080.

Înainte de secolul XXI, cele mai rapide schimbări au avut loc în urmă cu aproximativ 2 milioane de ani, într-o perioadă în care nivelurile extrem de ridicate de dioxid de carbon au dus la o climă foarte diferită. În acea perioadă, Groenlanda era acoperită de păduri, nu de gheață.

Dar chiar și în acea perioadă de schimbări climatice naturale rapide, rotația Pământului nu a încetinit atât de repede cum a făcut-o în ultimii 25 de ani.