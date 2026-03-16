Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului

Noile legi în domeniul medical au intrat în vigoare pe 14 martie. Ce vor trebui să facă pacienții de acum înainte.

Totul va deveni mult mai clar de acum înainte. Procedurile la care vor fi supuși pacienții vor deveni mult mai clare. De asemenea, vor avea acces la o a doua opinie într-o formă mult mai simplă. Începând cu data de 14 martie 2026, actul normativ a intrat în vigoare.

Unitățile medicale vor avea alte obligații. Drepturile pacienților se vor schimba și ele. Relația cu sistemul medical va fi și ea mult mai diferită.

Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte?

Este vorba despre Legea nr. 27/2026 care va completa Legea 46/2003. Aceasta are în vedere drepturile pacienților, dar și îmbunătățirea acceesului la servicii medicale. Se dorește reducerea blocajului către medic. Inițiatorii acestui proiect de lege își doresc ca totul să devină mai eficient și „echitabil”.

Astfel, potrivit noii legi, unitățile medicale vor fi cele care vor orienta și programa pacientul în vederea unei consultații sau investigații. Astfel, pacientul nu va mai fi nevoit să se programeze singur.

Se dorește construirea unui mecanism mai eficient între pacient și unitatea medicală. În prezent, cei mai mulți pacienți se programează singuri și trebuie să se descurce în ceea ce privește fiecare investigație. De aceea, se arată tot mai multe întârzieri în stabilirea unui diagnostic, dar și primul pas către începerea unui tratament corespunzător.

Această nouă lege spune că pacienții pot opta pentru a doua opinie medicală, costurile urmând fi acoperite tot de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, arată acest site.

Cea de-a doua opinie va putea fi formată pe baza informațiilor oferite deja de primul doctor, dar și pe noi consultații aferente. Prin această măsură, pacienții sunt îndemnați să aibă mai multă încredere în sistemul medical actual, dar și în privința unui tratament corespunzător.

Dreptul la o a doua opinie medicală

Acest drept este extrem de practicat la nivel internațional. Este o garanție pentru pacienții care vor să aibă parte de îngrijiri suplimentare și corecte. În acest fel, cei care au inițiat proiectul de lege își doresc să nu mai existe atât de multe incertitudini și neînțelegeri între doctor și pacient.

Această lege va fi alături de pacienții care vor să fie în siguranță atunci când merg la consultații și își doresc un diagnostic clar. Astfel, se dorește alinierea legislației din România la standardele care sunt deja prezente de ceva timp în Europa în ceea ce privește drepturile pacienților.

A doua opinie medicală va fi decontată de către stat și pacienții vor fi mult mai sprijiniți pe drumul lor spre vindecare.