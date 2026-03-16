Home Lifestyle Health Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului

Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului

Noile legi în domeniul medical au intrat în vigoare pe 14 martie. Ce vor trebui să facă pacienții de acum înainte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 16:36

Totul va deveni mult mai clar de acum înainte. Procedurile la care vor fi supuși pacienții vor deveni mult mai clare. De asemenea, vor avea acces la o a doua opinie într-o formă mult mai simplă. Începând cu data de 14 martie 2026, actul normativ a intrat în vigoare.

Unitățile medicale vor avea alte obligații. Drepturile pacienților se vor schimba și ele. Relația cu sistemul medical va fi și ea mult mai diferită.

Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte?

Este vorba despre Legea nr. 27/2026 care va completa Legea 46/2003. Aceasta are în vedere drepturile pacienților, dar și îmbunătățirea acceesului la servicii medicale. Se dorește reducerea blocajului către medic. Inițiatorii acestui proiect de lege își doresc ca totul să devină mai eficient și „echitabil”.

Astfel, potrivit noii legi, unitățile medicale vor fi cele care vor orienta și programa pacientul în vederea unei consultații sau investigații. Astfel, pacientul nu va mai fi nevoit să se programeze singur.

Se dorește construirea unui mecanism mai eficient între pacient și unitatea medicală. În prezent, cei mai mulți pacienți se programează singuri și trebuie să se descurce în ceea ce privește fiecare investigație. De aceea, se arată tot mai multe întârzieri în stabilirea unui diagnostic, dar și primul pas către începerea unui tratament corespunzător.

Această nouă lege spune că pacienții pot opta pentru a doua opinie medicală, costurile urmând fi acoperite tot de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, arată acest site.

Citește și: Un doctor la Harvard descrie ce schimbări pot apărea la nivelul feței dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni

Cea de-a doua opinie va putea fi formată pe baza informațiilor oferite deja de primul doctor, dar și pe noi consultații aferente. Prin această măsură, pacienții sunt îndemnați să aibă mai multă încredere în sistemul medical actual, dar și în privința unui tratament corespunzător.

Dreptul la o a doua opinie medicală

Acest drept este extrem de practicat la nivel internațional. Este o garanție pentru pacienții care vor să aibă parte de îngrijiri suplimentare și corecte. În acest fel, cei care au inițiat proiectul de lege își doresc să nu mai existe atât de multe incertitudini și neînțelegeri între doctor și pacient.

Citește și: Călcâiele crăpate pot fi semnele unor probleme de sănătate ascunse. Când e cazul să mergi la doctor

Această lege va fi alături de pacienții care vor să fie în siguranță atunci când merg la consultații și își doresc un diagnostic clar. Astfel, se dorește alinierea legislației din România la standardele care sunt deja prezente de ceva timp în Europa în ceea ce privește drepturile pacienților.

A doua opinie medicală va fi decontată de către stat și pacienții vor fi mult mai sprijiniți pe drumul lor spre vindecare.

AS.ro Cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Cum a reuşit să dea o lovitură de proporţii văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Observatornews.ro Simulare Evaluare Națională 2026: subiecte și barem la Limba Română Simulare Evaluare Națională 2026: subiecte și barem la Limba Română
Antena 3 Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote” Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
SpyNews Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
(P) Deficit de fier? Află de ce este important să apelezi la sfatul farmacistului
(P) Deficit de fier? Află de ce este important să apelezi la sfatul farmacistului
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales Catine.ro
Caravana medicală „Obezitatea este o boală” lansează un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg
Caravana medicală „Obezitatea este o boală” lansează un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos HelloTaste.ro
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir... Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu punctul de pensie
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu... BZI
Costurile energiei electrice pe bază de gaze în UE au crescut cu 50%
Costurile energiei electrice pe bază de gaze în UE au crescut cu 50% Jurnalul
O românca a uimit Hollywood-ul! Natalie Musteață a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action
O românca a uimit Hollywood-ul! Natalie Musteață a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor Hello Taste
