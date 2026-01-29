Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 29 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:07 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:11
Rezultate Loto azi, 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | sursa foto: Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 29 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 29 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 29 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 29 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, joi, 29 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 29 ianuarie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 29 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 29 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, joi, 29 ianuarie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 29 ianuarie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,70 milioane de euro

Joi, 29 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 37.199 de castiguri in valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 17.300 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 25 ianuarie 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta.

La tragerea Noroc de duminică, 25 ianuarie 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

