Rezultate LOTO - Duminică, 13 septembrie 2026: 1,2 milioane de euro sunt în joc la Joker, iar la 6/49 peste 1,15 milioane de euro

Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 septembrie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile speciale Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 13 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Shutterstock/AI

Loteria Română sărbătorește 120 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai longevive companii românești, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 13 septembrie 2026, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI

JOKER – 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

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A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 13 septembrie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 13 septembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 13 septembrie 2026, tragere suplimentară:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 13 septembrie 2026, tragere suplimentară:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 13 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 13 septembrie 2026, tragere suplimentară:

Report la Joker de peste 1,20 milioane de euro. Report la de Loto 6/49 de peste 1,11 milioane de euro

Duminica, 13 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 20.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,45 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).