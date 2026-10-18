Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 18 octombrie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/ AI

Duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Toamnei la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

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Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO - Duminică, 18 octombrie 2026: 2,9 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,79 milioane de euro la Joker

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 18 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 18 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 18 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 18 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 18 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 18 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 18 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,90 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,79 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.