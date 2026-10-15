Rezultatele loto la extragerile de azi, 15 octombrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate LOTO - Joi, 15 octombrie 2026: 2,74 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1,74 milioane de euro la Joker | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 15 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Rezultate LOTO - Joi, 15 octombrie 2026

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 15 octombrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 15 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 15 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 15 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 15 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 15 octombrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 15 octombrie 2026:

Report la Loto 6/49 de peste 2,74 milioane de euro, iar la Joker de peste 1,74 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig la categoria I in valoare de 2.456.420 de lei si un castig la categoria a II-a in valoare de 70.729 de lei.