S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți

S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a surprins pe mulți români.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 16:27 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 21:46
Descoperă ce venituri are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan | hepta

Nu mai este o noutate faptul că premierul Ilie Bolojan este într-o relație de aproximativ trei ani cu Ioana Fâșie, despre care se știe faptul că este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Descoperă în rândurile de mai jos ce salariu are aceasta, dar ce detaliu i-a uimit pe mulți români.

Ioana este asistentă medicală la Spitalul Județean de Urgență Oradea și este a doua soție a lui Ilie Bolojan. Prim-ministrul a fost căsătorit cu Florentina Bolojan timp de 20 de ani, au divorțat în 2013, și au împreună două fete.

De mai bine de trei ani, premierul României, Ilie Bolojan, are o relație cu Ioana Fâșie. Aceasta este angajată a Spitalului Județean de Urgență Oradea. Aceasta este asistent medical principal cu studii superioare și lucrează în cadrul Serviciului de Anatomie patologică. Pe site-ul instituției există, conform celor de la fanatik.ro, documente în care este prezentată situația drepturilor salarialen ale tuturor angajaților, situație ce este actualizată de două ori pe an.

Conform celui mai nou document, din luna septembrie 2025, un asistent medical principal cu studii superioare din cadrul Serviciului de anatomie patologică primește suma de 9.848 de lei. Așadar, iată salariul câștigat de Ioana Fâșie, partenera de viață a premierului Ilie Bolojan. La acest venit lunar se adaugă și un spor de condiții deosebit de periculoase în valoare de 55%, adică 3.869 de lei.

Adunând cele două sume obținem un total de 14.217 lei brut, adică un venit de 8.317 lei. Același venit a fost înregistrat și în martie 2025 și septembrie 2024, iar în martie 2024 salariul era de 8.104 lei, semn că Ioana Fășie a obținut ulterior o mărire de 200 de lei.

Detaliul ce i-a uimit pe mulți a fost faptul că Ioana Fâșie nu se poate lăuda cu un salariu extrem de mare, judecând după faptul că are studii superioare.

