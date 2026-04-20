S-a câștigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de 13 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

Marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de 13 milioane de euro, a fost câștigat la extragerea din 19 aprilie 2026. Află cât a costat biletul norocos și vezi toate rezultatele loto.

S-a câștigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de 13 milioane de euro. Potrivit site-ului Loteriei Române, s-a aflat și valoarea biletului câștigător.

La tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2026, s-a câștigat marele premiu la Joker. Biletul norocos a fost jucat online. Acesta a fost jucat pe joaca.loto și a fost completat cu două variante la Joker, prețul său total fiind de 14,50 de lei.

Este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 15.09.2024 și a fost în valoare de 11.845.622,10 lei. Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

De asemenea, impozitarea câștigurilor din jocurile de noroc este reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele câștigătoare de duminică, 19 aprilie:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 19 aprilie 2026: 17, 7, 27, 37, 15 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 19 aprilie 2026: 9 4 1 8 8 3

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 19 aprilie 2026: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 19 aprilie 2026: 6 3 4 6 1 5

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 19 aprilie 2026: 2 3 2 4 8 7 7

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 19 aprilie 2026: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,18 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,1 milioane de euro.

Duminică, 19 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 aprilie, Loteria Română a acordat 31.579 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 134.000 de lei (peste 26.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).