S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

La extragerile de joi, 12 februarie 2026, s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro. Numerele norocoase au fost extrase în jurul orei 18:30 și au fost actualizate în timp real pe a1.ro.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Cifrele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus sunt prezentate în cadrul emisiunii „România au noroc”, începând cu ora 18:30.

Rezultate Loto, 12 februarie 2026

Tragerile Loto de joi, 12 februarie 2026, a venit cu un câștig uriaș pentru un jucător norocos. Marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro a fost câștigat. Loteria Română a anunțat că este primul câștig de categoria I obținut în acest an.

Iată care au fost numerele norocoase la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto la Joker, joi, 12 februarie 2026: 27, 6, 9. 22, 18 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 12 februarie 2026: 3 0 0 9 4 0

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 12 februarie 2026: 20, 29, 14, 25, 2, 19

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 12 februarie 2026: 8 3 0 5 7 0

Rezultate Loto la Noroc, joi, 12 februarie 2026: 2 0 2 4 9 5 5

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 12 februarie 2026: 26, 6, 4, 10 , 29, 7

Cât a costat biletul care i-a adus marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro

În cursul zilei de joi, 12 februarie 2026, Loteria Română a oferit informații despre cel mai mare câștig din acest an. La tragerea Loto 6/49 de ieri s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația parteneră a Loteriei Romane, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 28 de lei.

De asemenea, acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 09.11.2025 și a fost în valoare de 49.149.676,24 lei.

„Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul”, se arată pe site-ul oficial al Loteriei Române.