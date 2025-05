Metallica revine la Bucureşti, pe scena Arenei Naţionale, în 13 mai 2026.

Invitaţi speciali: Gojirra şi Knocked Loose. Biletele se pun în vânzare pentru publicul general începând de vineri, 30 mai, ora 10:00, la Metallica.Emagic.ro şi pe iaBilet.ro.

Trupa rock Metallica revine la București în 2026. Unde vor câncerta

Metallica a confirmat joi că turneul mondial M72, care a doborât recorduri, va continua pentru al patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală şi Marea Britanie, în lunile mai, iunie şi iulie 2026.

Metallica va ajunge la Bucureşti în 13 mai 2026, aducând o producţie spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira şi Knocked Loose.

Biletele vor fi puse în vânzare vineri, 30 mai, la ora 10:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Metallica începe pe 27 mai, la ora 11:00. Posesorii de carduri BCR Mastercard vor avea la dispoziţie un presale cu acces exclusiv din aplicaţia George, începând cu 27 mai 2025, ora 12:00. Clienţii Emagic pot accesa bilete în presale-ul din 29 mai, ora 10:00, în baza codului unic pe care îl vor primi pe email.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului, precum şi pachete speciale Enhanced Experiences, care oferă beneficii exclusive. Mai multe informaţii pe: https://metallica.lnk.to/M72WorldTour2026

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în faţa a aproximativ patru milioane de fani şi a fost apreciat de presa internaţională ca fiind „o experienţă care dă un nou sens vieţii” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) şi „cea mai puternică şi intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times). Astăzi, turneul M72 continuă să impresioneze atât publicul, cât şi criticii.

Metallica va dona o parte dintre veniturile obţinute din fiecare bilet vândut organizaţiilor caritabile locale prin intermediul fundaţiei trupei, All Within My Hands. Înfiinţată în 2017 pentru a sprijini comunităţile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundaţia a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceştia, 11,4 milioane au fost direcţionaţi către programe de educaţie profesională şi tehnică, inclusiv iniţiativa inovatoare Metallica Scholars, ajunsă la a şaptea ediţie, peste 7,4 milioane au fost alocate combaterii insecurităţii alimentare, iar peste 4,7 milioane au susţinut eforturi de intervenţie în caz de dezastre.