Scumpiri în lanț. Prețurile au crescut, iar salariile s-au dus în jos. Pentru ce alimente vom scoate mai mulți bani din buzunare

Preţurile au crescut şi cu 18% faţă de anul trecut, în 2020. La alimente, în topul scumpirilor se află tocmai produsele pe care românii le consumă mai ales acum, în post. Oamenii încep să se uite atent la fiecare aliment esential pe care-l cumpără, ba chiar îşi schimbă radical bugetul alocat cosului de cumpărături.

Experţii spun că inclusiv pâinea şi carnea se vor scumpi.

Deja la raft am resimţit scumpiri. Potrivit datelor de la statistică, produsele de morarit s-au scumpit în noiembrie anul trecut cu 6%, prin comparaţie cu finalul lui 2019. Iar făina cu mai bine de 7 procente. Pâinea s-a scumpit pe final de an cu 5%, prin comparatie cu decembrie 2019. Si pretul cărnii s-a majorat cu mai bine de 4 la suta in aceasta perioada.

Care sunt alimentele a căror preț a explodat în 2021

Comparativ cu anul trecut, cel mai mult s-au scumpit pâinea, uleiul, fasolea şi brânza. De exemplu, anul trecut, kilogramul de fasole costă 10 lei. Acum a ajuns la 11 lei şi 50 de bani pe kilogram. Uleiul s-a scumpit mai puţîn. Era 6 lei, iar acum costă 6 lei şi 60 de bani, potrivit Observator.

"Noi fiind mari importatori în materie prima pentru industria alimentară atunci e evident că prețurile au crescut. Creșterea prețului la energie electrică. creșterea prețului la combustibil. toate adunate și cu efectele scăderii exporturilor unor state de unde noi importăm", spune Dragoș Frumosu, sindicat industrie alimentară.

"Într-o țară că România, care are venituri foarte scăzute, inflația se simte mult mai puternic decât în alte țări. pt că, în continuare, în coșul de consum domină bunurile și serviciile care țîn de supraviețuirea fiecăruia dintre noi", spune Cristi Păun, analist economic, pentru Observator.

Însă oamenii sunt de părere că în preajma sărbătorilor prețurile se majorează mereu. Cererea e mai mare, oferta e mai mică.

Însă, aproape jumătate din bugetul unei familii se duce pe benzină, ţigări şi energie electrică. Mai ales că - în februarie - câştigul mediu a fost mai mic cu 30 de lei comparativ cu luna ianuarie.