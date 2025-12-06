Antena Căutare
Cum arată acum fiul Vânătorului de Crocodili. Robert Irwin impresionează la 22 de ani

Puțini știu cum arată acum Robert Irwin, fiul Vânătorului de Crocodili, dar tânărul a reușit să impresioneze la nivel mondial la vârsta de 22 de ani.

Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 15:07
Robert Irwin impresionează la vârsta de 22 de ani | Profimedia Images

Robert Irwin, fiul Vânătorului de Crocodili, a împlinit 22 de ani pe 1 decembrie. Tânărul a devenit cunoscut la nivel mondial drept fiul lui Steve Irwin, dar a continuat să își creeze un renume singur.

Recent, Robert a câștigat competiția Dancing with the Stars, unde a participat la o probă alături de mama sa, scrie People.

Pentru a celebra momentul, și mama sa Terri a publicat imagini cu el de-a lungul anilor alături de Jenny, pitonul lui Robert.

Întreaga familie Irwin continuă eforturile de protejare a mediului pentru care era cunoscut și Steve.

Cum arată acum fiul Vânătorului de Crocodili

Fiul Vânătorului de Crocodili și-a făcut un renume la nivel mondial, nu doar datorită apariției sale la emisiuni precum Dancing with the Stars, dar mai ales pentru efoturile sale de conservare și continuare misiunii lui Steve Irwin.

În 2024, Robert a fost numit ambasador global al Earthshot Prize, premiul de mediu fondat de Prince William.

Citește și: Ce moștenire le-a lăsat Steve Irwin copiilor săi, Robert și Bindi. Nimeni nu se aștepta: „Aveam datorii…”

Ziua de naștere a lui Robert vine la mai puțin de o săptămână după victoria sa în sezonul 34 din Dancing with the Stars. El a declarat că primirea trofeului Mirrorball la un deceniu după ce Bindi a făcut același lucru a însemnat „totul” pentru el.

„Să merg pe urmele ei și să reușesc același lucru a însemnat totul pentru mine”, a declarat Robert. „Asta mi-a schimbat viața complet.”

„Este vorba despre a face lumea un loc mai bun. Iar când am văzut-o ridicând trofeul Mirrorball, am văzut-o ridicând acel mesaj”, a adăugat el despre munca familiei lor în conservare și caritate.

Robert Irwin a împlinit 22 de ani

De ziua sa, Robert, fiul Vânătorului de Crocodili, a primit numeroase mesaje de la familie și prieteni.

Pentru a marca ocazia, Terri Irwin a publicat pe Instagram mai multe poze cu Robert și Jenny, pitonul său birmanez. În imagini, se vede cum Robert a pozat alături de animal de-a lungul anilor, de când era bebeluș.

Alături de imagini, Terri a publicat și mesajul: „La mulți ani, Robert! Abia aștept noul tău an de aventuri. Amintește-ți să îți ții prietenii aproape, iar ei te vor ține la fel de aproape! Te iubesc!”

Robert a publicat și el frecvent imagini alături de Jenny de-a lungul anilor, inclusiv un video publicat pe TikTok cu ocazia Zilei Mondiale a Șerpilor.

„Am crescut cu această drăguță și ea ne arată tuturor cât de afectuoși pot fi șerpii,” a scris Robert alături de imagini.

Robert a primit și alte urări de ziua lui de la Chandler Powell, care l-a numit „un cumnat grozav”, Tom Bergeron, Witney Carson, partenera sa de la Dancing with the Stars, și sora lui, Bindi Irwin.

Bindi a publicat un video din momentul în care și-a cunoscut fratele la scurt timp după nașterea lui, în 2003.

În clip, care a reapărut pe rețelele sociale în ultimii ani, Bindi îi spune tatălui lor, Steve Irwin, că îl va „chema Brian” când se referă la frățiorul ei.

Citește și: Cum arată nepoțica regretatului ”Vânător de crocodili”. Grace a împlinit 4 ani

„O să îi spun Brian pe scurt”, spune ea în clip, iar tatăl ei, celebrul Vânător de Crocodili răspunde: „Bine.”

„Brian! Nu pot să cred că ai deja 22 de ani”, a scris ea în descrierea videoclipului. „Unde a zburat timpul?! Te iubesc enorm. Să îți fiu soră este cel mai tare lucru.”

Prieteni precum Scott Hoying, Xochitl Gomez, Joey Graziadei și Elaine Hendrix i-au transmis urări în comentarii.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
