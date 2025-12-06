Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns la final pe Yas Marina cu cea de-a 24-a cursă a sezonului. Și în 2026 toate cele 24 de curse vor fi transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Bătălia pentru pole position de pe Yas Marina este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 16:40: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli și Lance Stroll nu fac pasul în Q3.

Update 16:25: A început al doilea segment de calificări.

Update 16:20: Lewis Hamilton, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly și Franco Colapinto nu fac pasul în Q2.

Update 16:00: A început primul segment de calificări de pe Yas Marina.

Ultimele calificări din sezonul 2025 sunt LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN începând cu ora 16:00. Sesiunea va fi pregătită în studio de la 15:45. Lupta pentru campionatul mondial este extrem de strânsă între Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri.

George Russell a fost cel mai rapid în cel de-al treilea antrenament. Pilotul Mercedes a fost urmat de Lando Norris, pe locul II, și de Max Verstappen, pe locul III.

Sesiunea a fost întreruptă de un steag roșu, după ce Lewis Hamilton a ajuns cu monospotul în parapet.

Lando Norris a fost cel mai rapid în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Max Verstappen și de George Russell.

Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Charles Leclerc.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009, când a avut loc și prima cursă de Formula 1™. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Kevin Magnussen, în 2024, 1:25.637.

