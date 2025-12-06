Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele două fiice și nepoți

Cum au aniversat Traian Băsescu și soția lui, Maria, nunta de aur. Cei doi și-au reînnoit jurămintele, într-o ceremonie discretă, înconjurați doar de familie.

Traian Băsescu și soția lui, Maria, și-au reînnoit jurămintele la aniversarea celor 50 de ani de la nuntă | Hepta & Facebook

Sărbătoare mare în familia fostului președinte al României! Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. În acest moment special, ei au avut alături întreaga familie, iar acesta a publicat o serie de imagini emoționant pe rețelele sociale.

Cum au aniversat Traian Băsescu și soția lui, Maria, nunta de aur

Pentru a marca momentul special, fostul preşedinte Traian Băsescu şi soţia sa, Maria, și-au reînnoit jurămintele de căsătorie, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Ceremonia prin care au marcat nunta de aur a avut loc la biserică, într-un cadru intim, fiind înconjurați doar de familie.

În fotografiile distribuite pe Facebook, chiar de fostul președinte, soția lui poartă un costum bleumarin foarte elegant și apare alături de cel cu care a împărțit și bune și rele, timp de 50 de ani, în fața preotului.

Articolul continuă după reclamă

Într-o altă imagine, cei doi fost surprinși într-o fotografie de grup, înconjurați de cei dragi. În poză, alături de Maria și Traian Băsescu se află fiicele lor, Ioana și Elena Băsescu, soțul Ioanei, avocatul avocat Radu Pricop, dar și nepoții.

La ceremonie, Elena Băsescu a vent însoțită de cei trei copii ai ei: Traian jr, Sofia și Anastasia.

Citește și: Imaginea înduioșătoare cu Traian Băsescu înconjurat de nepoți, de ziua lui de naștere. Cum a fost sărbătorit președintele

Ulterior, petrecerea s-a mutat acasă, unde au ciocnit cu toții un pahar de șampanie, în cinstea celor 50 de ani de la nunta fostului președinte cu soția sa.

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris Traian Băsescu în descrierea postării.

Imaginile emoționante au strâns rapid o mulțime de reacții și comentarii din partea urmăritorilor.

„Frumoasă poză și frumoasă doamna. Mulți ani liniștiti și fericiți împreună să aveți” sau „Multi ani înainte cu multă sănătate, domnule Președinte! Sunteti oameni minunați,care v-ați dedicat familiei mereu și viața vă va răsplăti pentru asta! Să fiți binecuvântați cu zile mereu împlinite!”, le-au urat internauții.





INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unde locuiesc Traian Băsescu și soția lui, după ce fostul președinte a refuzat vila de protocol

Traian Băsescu, în vârstă de 73 de ani, a fost președintele României în perioada 2004 - 2014, iar pentru că Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că în trecut a colaborat cu Securitatea comunistă, acesta și-a pierdut privilegiile permise foștilor de stat. Totuși, el a atacat decizia și, în cele din urmă, judecătorii consituționali i-au dat câștig de cauză.

Guvernul României a amânat de două ori decizia acordării unei case de protocol, însă în luna august, s-a oficializat o decizie finală, urmând să se stabilească inclusiv locația noii sale locuințe.

Citește și: Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA

Potrivit Libertatea, chiar fostul șef de stat a refuzat vila despre care s-a vehiculat că ar urma să ajungă în posesia lui pe motiv că ar fi prea mare.

„Am refuzat-o pentru că este prea mare față de nevoile mele. Este mult prea mare și numai tâmpiții nu se uită și la costurile care vin cu o asemenea vilă, pe fondul măririlor la energie, la încălzire și toate celelalte scumpiri. Este un spațiu uriaș pentru mine. Pentru alții poate fi util, dar eu cu soția nu avem nevoie de atâta spațiu”, a declarat acesta pentru sursa citată anterior.

„Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a precizat fostul președinte și pentru Digi24.

Potrivit sursei, legea permite foștilor șefi de stat să obțină o locuință de protocol, 75% din indemnizație și pază SPP, privilegii pe care Traian Băsescu le-a redobândit după ce judecătorii constituționali i-au dat câștig de cauză în urma atacului pe care l-a făcut la verdictul Înaltei Curți de Casație și Justiție care stabilise definitiv că acesta a colaborat cu Securitatea comunistă înainte de 1989.

„Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr.243/2021 pentru modificarea art.1 alin.(3) din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind contrară prevederilor constituționale art.1 alin.(5) privind principiului legalității, în componenta privind calitatea legii, și ale art.15 alin.(2), din perspectiva lipsei dispozițiilor tranzitorii, precum și a caracterului retroactiv al acestei legi”, a transmis CCR pe 1 iulie 2025, după ce fostul șef de stat atacase verdictul în luna iunie a anului 2022.