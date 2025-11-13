Antena Căutare
Home News Social Sportivii de la Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, sprijiniți de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”

Sportivii de la Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, sprijiniți de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”

Recent a avut loc Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, un eveniment susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”. Descoperă mai mult detalii despre această inițiativă lansată de Betano.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 16:09 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 17:02

În perioada 7-9 noiembrie 2025, Comitetul Național Paralimpic (CNP) a organizat prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant la Sibiu, acesta fiind susținut de inițiativa Betano numită „Imposibilul devine posibil. Pe bune”.

Descoperă mai multe informații în rândurile de mai jos.

Sportivii de la Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, sprijiniți de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”

Se spune că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite și te poate face să prinzi aripi, indiferent de situație. Tocmai de aceea, Betano a lansat inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.” în scopul de a sprijini sportivii paralimpici și de a aduce în prim-plan sporturile adaptate. În acest sens, compania susține Comitetul Paralimpic Român și mai multe discipline, printre care:

  • Campionatul Național de Baschet în Scaun cu Rotile
  • Cupa Mondială IFSC Para Climbing (Escaladă)
  • Campionatele Europene ITTF Para (Tenis de Masă)
  • Echupamente pentru baschet în scaun cu rotile
  • Echipamente de para-ciclism
  • Echipamente multi-sport (Tenis de Masă, Atletism, Înot, Snowboard, Escaladă)

În perioada 7-9 noiembrie 2025, Betano a organizat un eveniment dedicat presei în cadrul Campionatului Național de Baschet în Scaun cu Rotile, care s-a desfășurat la Sala Transilvania din Sibiu. Scopul acestui eveniment a fost de a adânci înțelegerea despre sportivii paralimpici, despre eforturile lor și despre sprijinul adus de Betano în aceste domenii.

Astfel, mai exact, Comitetul Național Paralimpic (CNP) a beneficiat de transport, cazare la hotel de 4 stele din centrul orașului, mese și bilete de acces din partea Betano, care a dorit astfel să sprijine sportivii paralimpici cu tot ceea ce au avut nevoie pentru acest eveniemnt sportiv.

Mai mult decât atât, fiind vorba și despre un eveniment de conștientizare, în care s-a promovat incluziunea sportivilor cu dizabilități și accesul acestora la oportunități de performanță, Betano a invitat jurnaliștii să stea pe un scaun cu rotile pe marginea terenului pentru a înțelege efortul sportivilor paralimpici.

Pentru cei care nu știu, Betano se implică constant în proiecte de responsabilitate socială, susținând diverse inițiative pentru sporturile adaptate și comunități vulnerabile, contribuind activ la creșterea vizibilității și accesibilității sporturilor paralimpice.

Noua platformă de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe bune” continuă acest demers important pentru sportul românesc.

(P) Synevo te ajută să-ți cunoști mai bine organismul – prin date, nu presupuneri... (P) Cum transformi un gest simplu într-un mesaj de apreciere sinceră – sfaturile GiftIdea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. “Regele” are totuşi o condiţie Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. &#8220;Regele&#8221; are totuşi o condiţie
Observatornews.ro Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
(P) Cum transformi un gest simplu într-un mesaj de apreciere sinceră – sfaturile GiftIdea
(P) Cum transformi un gest simplu într-un mesaj de apreciere sinceră – sfaturile GiftIdea
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
(P) Synevo te ajută să-ți cunoști mai bine organismul – prin date, nu presupuneri
(P) Synevo te ajută să-ți cunoști mai bine organismul – prin date, nu presupuneri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x