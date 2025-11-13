Recent a avut loc Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, un eveniment susținut de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”. Descoperă mai mult detalii despre această inițiativă lansată de Betano.

În perioada 7-9 noiembrie 2025, Comitetul Național Paralimpic (CNP) a organizat prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant la Sibiu, acesta fiind susținut de inițiativa Betano numită „Imposibilul devine posibil. Pe bune”.

Sportivii de la Campionatul Național de Bachet în Scaun Rulant, sprijiniți de inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe bune”

Se spune că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite și te poate face să prinzi aripi, indiferent de situație. Tocmai de aceea, Betano a lansat inițiativa „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.” în scopul de a sprijini sportivii paralimpici și de a aduce în prim-plan sporturile adaptate. În acest sens, compania susține Comitetul Paralimpic Român și mai multe discipline, printre care:

Campionatul Național de Baschet în Scaun cu Rotile

Cupa Mondială IFSC Para Climbing (Escaladă)

Campionatele Europene ITTF Para (Tenis de Masă)

Echupamente pentru baschet în scaun cu rotile

Echipamente de para-ciclism

Echipamente multi-sport (Tenis de Masă, Atletism, Înot, Snowboard, Escaladă)

În perioada 7-9 noiembrie 2025, Betano a organizat un eveniment dedicat presei în cadrul Campionatului Național de Baschet în Scaun cu Rotile, care s-a desfășurat la Sala Transilvania din Sibiu. Scopul acestui eveniment a fost de a adânci înțelegerea despre sportivii paralimpici, despre eforturile lor și despre sprijinul adus de Betano în aceste domenii.

Astfel, mai exact, Comitetul Național Paralimpic (CNP) a beneficiat de transport, cazare la hotel de 4 stele din centrul orașului, mese și bilete de acces din partea Betano, care a dorit astfel să sprijine sportivii paralimpici cu tot ceea ce au avut nevoie pentru acest eveniemnt sportiv.

Mai mult decât atât, fiind vorba și despre un eveniment de conștientizare, în care s-a promovat incluziunea sportivilor cu dizabilități și accesul acestora la oportunități de performanță, Betano a invitat jurnaliștii să stea pe un scaun cu rotile pe marginea terenului pentru a înțelege efortul sportivilor paralimpici.

Pentru cei care nu știu, Betano se implică constant în proiecte de responsabilitate socială, susținând diverse inițiative pentru sporturile adaptate și comunități vulnerabile, contribuind activ la creșterea vizibilității și accesibilității sporturilor paralimpice.

Noua platformă de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe bune” continuă acest demers important pentru sportul românesc.