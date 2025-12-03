Suma colosală încasată de celebrul fotbalist Ronaldinho, după meciul demonstrativ de la Iași. Cu ce sumă a plecat acasă

Antena Căutare
Descoperă ce sumă colosală a încasat celebrul fotbalist Ronaldinho, după meciul demonstrativ de la Iași. Evenimentul a fost un fiasco, dar nu și pentru buzunarele sportivului.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:38 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:33
Recent a avut loc evenimentul „Football World – Ronaldinho and Friends” la Iași, acolo unde celebrul fotbalist Ronaldinho a jucat un meci demonstrativ împotriva celor de la „Romania Legends”. Suma încasată de fostul fotbalist internațional este una colosală, chiar dacă evenimentul a fost un fiasco, având în vedere prezența mică a publicului. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Sâmbătă, în data de 29 noiembrie 2025, Ronaldinho a participat la un meci demonstrativ alături de o echipă formată din alți fotbaliști străini celebri și a luptat împotriva echipei „Romania Legends”, formată din nume sonore din fotbalul românesc, totul în cadrul unui eveniment numit „Football World – Ronaldinho and Friends”. La final, Ronaldinho a primit o sumă colosală.

Meciul demonstrativ a avut loc la Iași, pe stadionul Emil Alexandrescu, de la ora 16:00. Superstarul Brazilian a ajuns în România vineri, pe 28 noiembrie, unde a fost întâmpinat de fani.

Ce cadou i-a oferit Emil Boc celebrului fotbalist Ronaldinho, imediat după ce brazilianul a ajuns la Cluj-Napoca. Ce i-a spus

Biletele la eveniment au avut prețuri începând de la 265 de lei (la peluză). Pentru tribuna B, fanii au fost nevoiți să dea 345 de lei, iar pentru tribuna B un bilet a costat 530 de lei. Experiența VIP, adică cel mai scump bilet, a costat 5.300 de lei și a inclus biletul de acces, un tricou semnat, o minge semnată, o întâlnire în vestiare cu jucătorii și serviciu de catering, cu loc rezervat la una dintre cinele de gală.

Se pare totuși că evenimentul nu s-a bucurat de succesul așteptat de organizatori. Aceștia anticipau o prezență importantă la meci, însă doar 3.000 de oameni au venit, probabil și din cauza condițiilor meteo sau a prețurilor ridicate la bilete, au informat cei de la as.ro.

Totuși, la final, Ronaldinho a primit colosala sumă de 150.000 de euro. Din echipa sa au făcut parte Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto și Eric, iar din echipa Romania Legends au făcut parte Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache.

Tot de curând, mai exact în iubnie 2025, Ronaldinho a mers la Cluj, pentru a participa la un eveniment numit „Ronaldinho and friends” din cadrul Sports Festival 2025.

AS.ro
