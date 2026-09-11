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Un afacerist din Cluj are un business uriaș, dar conduce un Logan din 2006. Motivul pentru care nu și-a schimbat mașina

Darius Mârza, omul de afaceri din Cluj care conduce o Dacia Logan din 2006, a vorbit despre munca, banii și sacrificiile din spatele businessului său.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 11:13 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 11:18
Un afacerist din Cluj are un business uriaș, dar conduce un Logan din 2006. Motivul pentru care nu și-a schimbat mașina | Captura podcast Clujul Nostru
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Un om de afaceri din Cluj a surprins o țară întreagă după ce a dezvăluit că, în ciuda businessului de milioane pe care îl conduce, continuă să conducă o Dacia Logan din 2006. Darius Mârza, proprietarul unui resort de lux din Cluj și unul dintre oamenii cunoscuți în industria evenimentelor din oraș, spune că duce un stil de viață la care puțini s-ar aștepta de la un antreprenor cu afaceri de anvergură.

Un afacerist din Cluj are un business uriaș, dar conduce un Logan din 2006

Invitat în podcastul „Clujul Nostru”, Darius Mârza a vorbit deschis despre munca pe care o depune pentru companiile sale, despre banii pe care îi reinvestește și despre sacrificiile făcute de-a lungul anilor pentru a-și dezvolta afacerile.

Omul de afaceri susține că muncește enorm și că o mare parte din veniturile obținute sunt direcționate către investiții, rate, dobânzi, taxe și dezvoltarea businessurilor. Acesta a explicat că imaginea unui antreprenor care conduce o companie mare nu înseamnă neapărat că acesta dispune permanent de sume importante de bani pe care să le cheltuiască după bunul plac.

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„Media mea în viață este de 22 de ore lucrate, de la 12 ani”, a declarat Darius Mârza în timpul podcastului Clujul nostru.

Antreprenorul a povestit că o bună parte din nopți sunt dedicate verificării activității companiilor, răspunsurilor la e-mailuri și găsirii unor soluții pentru problemele care apar în business. Programul extrem de încărcat l-a făcut să doarmă foarte puțin, însă acesta a ținut să precizeze că nu recomandă un astfel de stil de viață.

În ciuda afacerilor pe care le conduce, Darius Mârza spune că nu este preocupat să afișeze un stil de viață extravagant. Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii este chiar mașina pe care o conduce: o Dacia Logan fabricată în 2006.

Alegerea sa poate părea neobișnuită în condițiile în care este proprietarul unui business important din industria evenimentelor și al unui resort de lux din Cluj. Pentru antreprenor, însă, lucrurile sunt mai simple: cea mai mare parte a banilor se întorc în afaceri.

Ce spune afaceristul despre problemele din cauza banilor

Darius Mârza a vorbit și despre dificultățile financiare care pot apărea chiar și atunci când o companie are o cifră de afaceri importantă. Acesta a dezvăluit că firmele sale s-au confruntat, într-un interval de doar zece zile, cu trei popriri din partea ANAF, a mai spus el citat de Media9.

Declarațiile sale oferă o perspectivă diferită asupra vieții unui antreprenor. Dincolo de imaginea unui business de succes, se află numeroase responsabilități, investiții și riscuri financiare. Darius Mârza susține că dezvoltarea unei afaceri presupune sacrificii constante și multă muncă, iar succesul nu înseamnă întotdeauna lux și cheltuieli extravagante.

Povestea antreprenorului din Cluj arată și o altă față a succesului în afaceri: investițiile continue, presiunea financiară și orele interminabile de muncă pot sta în spatele unei imagini care, din exterior, pare una lipsită de griji.

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