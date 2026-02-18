Un asistent medical ieșean a devenit eroul unei mame care a născut singură acasă. În condiții meteo extreme, Marius Andone a mers pe jos 2 kilometri prin nămeți, pentru a ajunge la casa femeii.

Un asistent medical a mers doi kilometri prin zăpadă pentru a ajunge la o femeie care tocmai născuse acasă | Foto: Facebook Instituția Prefectului - Județul Iași

În dimineața de pe 18 februarie 2026 un echipaj de la Serviciul de AMbulanță Județean Iași a fost solicitat să intervină pentru a acorda ajutor medical unei mame care a născut acasă, în comuna Victoria. Nici ambulanța și nici ATV-ul de intervenție nu au putut ajunge la casa femeii, iar asistentul medical și ambulanțierul au mers 2 kilometri pe jos, prin nămeți.

Femeia de 34 de ani născuse acasă și avea nevoie de ajutor medical. Asistentul medical și ambulanțierul au mers pe jos 2 kilometri prin nămeții până la genunchi.

Un asistent medical a mers doi kilometri prin zăpadă pentru a ajunge la o femeie care tocmai născuse acasă. Ce a declarat eroul: „Era urgență! Trebuia să ajungem!”

„Ambulanța trimisă la caz a derapat și a ajuns în șanț, iar accesul către locuință a fost îngreunat inclusiv pentru ATV-ul de intervenție. În aceste condiții, asistentul medical 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐀𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞, împreună cu ambulanțierul 𝐁𝐫𝐢𝐬̗𝐜𝐚𝐫𝐮 𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̗, au parcurs pe jos aproximativ doi kilometri prin zăpadă pentru a ajunge la mamă și la nou-născut.

La fața locului, cadrul medical a acordat îngrijirile necesare atât mamei, cât și copilului, ulterior acestea fiind transportate în siguranță către maternitate cu sprijinul echipajelor de intervenție.

Gestul și profesionalismul de care a dat dovadă asistentul medical Marius Antone, alături de colegii săi din cadrul SAJ Iași și de echipajele de sprijin, demonstrează încă o dată dedicarea și responsabilitatea celor care intervin zilnic pentru salvarea de vieți, indiferent de condiții”, au transmis pe Facebook reprezentanții Prefecturii Iași.

Marius Andone a relatat pentru presa locală cum a ajuns la casa femeii care născuse, cum a tăiat codronul ombilical și a acordat primul ajutor, înainte ca mama să fie transportată către maternitate.

„Când am văzut că nu pot nici ei cu ATV-ul să se apropie de noi, am hotărât să mă duc pe jos către gravidă, către lehuză, că am aflat că a născut. Între timp, colegii au rămas ca să scoată mașina din șanț și noi să ne ocupăm de lehuză. Am ajuns, era bine, am tăiat cordonul ombilical, am încălzit... La mămică un ser glucozat, în perfuzie, totul bine și spre maternitate am mers cu Duster-ul de la pompieri”, a spus asistentul medical Marius Andone, potrivit ziarulevenimentul.ro.

Femeia de 34 de ani a născut o fetiță. Ea mai are doi copii încă o fată și un băiat. Marius Andone a precizat că familia era foarte bucuroasă să-l vadă.

„Până la urmă, e urgență, trebuia să ajungem la graviduță, la lehuză, ce-i acolo. Cu mașina nu se mai putea înainta pentru că a plouat, inițial a plouat, apoi a nins și probabil de asta și derapajul. Oricum, eu i-am lăsat pe ambulanțier, colegii cu ajutoarele să scoată mașina, eu m-am dus pe jos cu un alt pompier la lehuză, da. Cred că important este să fie lehuza bine, să fie copilașul bine. Și am eliberat-o, am tăiat cordonul, imediat a venit și Dusterul”, a mai spus eroul.