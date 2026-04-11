Milk Luv, așa cum este cunoscută în mediul online, este studentă și a adoptat acest stil de viață bizar în timpul facultății. Acum, ea se identifică drept un pomeranian.

O tânără de 20 de ani se crede câine și va fi supusă unei operații de 640 de dolari pentru a-și pune colți. Cum arată

Tânăra susține că adoră să facă trucuri pentru alte persoane dacă primește o gustare drept recompensă. Adesea, ea se întâlnește în parc cu prietenii săi și aleargă după minge, face aport și așteaptă să fie mângâiată, potrivit mirror.co.uk.

Citește și: "Eu mă identific ca fiind câine, iar iubita mea pisică". Povestea cuplului bizar care întoarce toate privirile pe stradă

Tânăra care se identifică drept un pomeranian

Milk Luv intră live pe rețelele de socializare și le arată oamenilor cum își trăiește viața după ce a declarat că se identifică drept un patruped. Ea a explicat că încă din copilărie simte impulsuri canine, precum lătratul, joaca și folosirea accesoriilor pentru animale de companie.

În una dintre intervențiile sale, ea a mărturisit că nimic nu o enervează mai tare decât atunci când oamenii o confundă cu o pisică.

„Unii oameni miaună la mine, ceea ce este enervant. Este evident că sunt un câine. Într-o după-amiază, când îmi luam înghețată, un tip a urlat ca un lup la mine din mașina lui. Nu rănesc pe nimeni, așa că nu înțeleg de ce ar avea cineva o problemă cu asta”, a declarat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Milk a dezvăluit că a fost inspirată să se transforme într-un pomeranian după ce a văzut niște clipuri pe TikTok.

„Am văzut o fată care purta o bentiță cu urechi de câine și a explicat că ea este kemonomini, acesta e un termen japonez folosit pentru o persoană cu trăsături animale. Mi-a plăcut lookul ei și personalitatea ei efervescentă așa că am încercat și eu”, a dezvăluit Milk Luv pe rețelele de socializare, citată de mirror.co.uk.

Până acum, tânăra și-a completat stilul de viață cu sute de dolari cheltuiți pe zgărzi, o coadă mobilă și costume, dezvăluind că următorul ei proiect este o operație de 640 de dolari pentru a-și instala un set de colți artificiali peste dinți, ca să pară mai „cățelușă”.

Mama ei nu a fost deloc încântată de idee și a rugat-o, de mai multe ori, să renunțe la urechi și coadă în public.

Citește și: Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a reușit Polly să facă asta

Cu toate acestea, Milk Luv nu s-a lăsat demoralizată și spune că prietenii ei au încurajat-o să devină un câine cu normă întreagă. Astfel, în fiecare săptămână se întâlnește cu una dintre prietenele sale pentru a se juca de-a câinele și stăpânul.

„Pentru mine nu este deloc ceva sexual. Este o modalitate de a arăta afecțiune. Oamenii se simt destul de stânjeniți când port urechile și coada în jurul prietenilor și familiei lor. Dar nu îmi pasă ce cred alții, eu mă distrez de minune. Viața mea amoroasă a devenit chiar mai ușoară, deoarece oamenii știu deja în ce se bagă. Este o viață de câine și îmi place”, a mărturisit Milk Luv, potrivit mirror.co.uk.