A adoptat un câine crezând că urechile îi vor ramane "mici" când crește. Cum arată patrupedul la 2 ani

Brooke London, o tânără care a adoptat un cățeluș, a rămas surprinsă atunci când l-a văzut crescând și urechile i-au crescut atât de mari.

Sage, cățelușul adoptat de Brooke, face senzație pe internet, având propriul său cont de TikTok. Video-urile cu adorabilul câine au făcut înconjurul internetului.

Acum Sage are 2 ani, iar înfățișarea lui ieșită din comun le atrage mereu atenția internauților. La început, atunci când l-a adoptat Brooke a crezut că atunci când Sage va mai crește, urechile lui vor rămâne mici. Se pare că rasa de câine din care Sage face parte are urechile mai mari decât s-ar aștepta cineva de la un câine cu un corp așa mic.

Cum arată acum Sage, la vârsta de 2 ani

Citește și: 7 câini furați s-au unit și au evadat de la o fabrică de carne pentru a se întoarce acasă. Cum au știut drumul înapoi

Câinele de talie mică are acum urechile mult prea mari în comparație cu restul corpului, iar proporțiile sale au atras atenția iubitorilor de animale din mediul online. Cu o mină veselă și drăguță, Sage a cucerit inimile a milioane de fani.

„Toată lumea mi-a zis că Sage o să crească pe măsura urechilor sale mari...și am așteptat...și așa arată acum, 2 ani mai târziu, cu urechile mari. Sage este preferatul meu din întreaga lume și este un cățeluș adoptat”, a scris Brooke pe rețelele de socializare, potrivit publicației People.

Înainte să fie adoptat de Brooke, Sage mai avea doar 3 zile de trăit. Din fericire, tânăra l-a găsit la un adăpost chiar la timp și l-a luat acasă.

„Din fericire Sage și frații lui au fost salvați de cei care lucrează la Sparks Rescue”, a povestit Brooke, după ce acești cățeluși se îmbolnăviseră într-un adăpost din Santa Barbara.

Citește și: Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor. Cum a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari

Brooke l-a văzut prima oară pe Sage și pe frații săi la o prietenă de-a ei acasă care îi luase pe toți în foster până când aceștia urmau să își găsească familii iubitoare care să îi adopte.

„Am mers acasă la prietena mea și a fost dragoste la prima vedere. A fost sortit să se întâmple. Toți ceilalți câini săreau și lătrau, și doar ea a venit calmă spre mine, a dat din codiță de câteva ori, mi-a mirosit mâna și a plecat mulțumită”, și-a mai amintit Brooke.

Energia ei calmă și jucăușă a cucerit-o pe Brooke care nu s-a mai putut despărți de Sage după acea primă întâlnire.

„A adormit la mine în poală și a fost foarte simpatică”, a mai adăugat Brooke.

Acum Sage are 2 ani și se bucură de atenția multor iubitori de animale care o urmăresc pe rețelele de socializare. Pe TikTok Sage are deja peste 12K de urmăritori, iar povestea ei i-a impresionat pe mulți.

Citește și: Prădătorul care sperie rechinii albi mai mult decât balenele ucigașe. Ce le pune viața în pericol