Home News Inedit O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată. Cum s-a format fenomenul spectaculos

O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată. Cum s-a format fenomenul spectaculos

O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată de experți NASA, după ce un asteroid s-a apropiat periculos de mult de soare.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 13:57 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 13:58
Ploile de meteoriți sunt rezultatul unui proces complex | Shutterstock

Într-un nou studiu, experții au analizat milioane de date, colectate de o rețea de camere amplasate în Canada, Japonia, California și Europa.

Potrivit acestor date, s-a format un nou grup de meteoriți și experții au identificat 282 dintre aceștia, scrie Live Science.

Se pare că formarea ploii de meteoriți a fost cauzată de apropierea unui asteroid de Soare.

Din această cauză, asteroid a început să se rupă și fragmente din el au ajuns să intre în atmosfera Pământului.

O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată

Într-un studiu publicat în martie 2026 în Astrophysical Journal, experții NASA au identificat un grup clar de 282 de meteoriți. Sursa e un asteroid pe care căldura Soarelui îl dezintegrează, proces ce formează un curent de resturi.

Acest curent nou confirmat urmează o orbită extremă, care se apropie de Soare de aproape 5 ori mai mult decât Pământul.

Citește și: O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului. Cum a rămas ascunsă de mai multe decenii

Asteroidul-sursă al noii ploi de meteori rămâne necunoscut. Totuși, misiunea NASA NEO Surveyor, care va fi lansată în 2027, oferă o soluție promițătoare. Acest telescop spațial, dedicat apărării planetare și descoperirii asteroizilor întunecați, periculoși și apropiați de Soare, va fi instrumentul ideal pentru identificarea originii acestui curent de meteoriți.

Cum se formează ploile de meteoriți

În medie, meteoriții intră în atmosfera noastră cu peste 24 km/s. În cazul particulelor mici, de tip praf sau nisip, întregul proces durează doar o fracțiune de secundă înainte ca ele să dispară complet.

Cele mai multe dintre aceste fragmente de mărimea unui grăunte de nisip din Sistemul Solar provin din comete. Acestea sunt corpuri reci și înghețate din regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar. Pe măsură ce cometele trec pe lângă Soare, componentele lor înghețate se transformă în gaz și eliberează tone de praf. Din acest motiv, cometele sunt adesea numite „bulgări de zăpadă murdari” și apar difuze în imaginile telescopice.

Asteroizii, pe de altă parte, sunt rămășițe din sistemul solar timpuriu, formate mai aproape de Soare. Ei sunt uscați și stâncoși și nu conțin aceleași gheață care formează cozile cometelor.

Astronomii numesc un asteroid sau o cometă „activ(ă)” atunci când eliberează praf, gaz sau fragmente mai mari. Această activitate e cauzată de o forță externă asupra obiectului din spațiu, cum ar fi căldura Soarelui.

Cel mai faimos asteroid activ este 3200 Phaethon, ce cauzează ploaia de stele Geminide, ce are loc la mijlocul lunii decembrie. În timpul unor apropieri anterioare de Soare, Phaethon a eliberat cantități mari de praf și fragmente mai mari.

Citește și: Care sunt șansele ca asteroidul 2024 YR4 să se izbească de Lună în 2032. James Webb a calculat riscul real

Fiecare ploaie de meteoriți pe care o observăm apare atunci când Pământul trece prin unul dintre acești nori de resturi.

Alte cauze ale activității asteroizilor includ dezintegrarea atunci când un asteroid se rotește prea rapid, forțele mareice care îl pot rupe în timpul trecerilor apropiate de o planetă sau eliberarea de gaze.

Cercetătorii caută cel mai des activitatea folosind telescoape. Astronomii pot observa o „coadă” sau o difuzie în jurul obiectului. Aceasta e un semn clar că există gaz și praf în jurul corpului. Dar există și o altă metodă de detectare a activității, respectiv ploile de meteoriți.

O fermă din Cluj a aprins 4.000 de lumânări ca să salveze cireșii de la îngheț: „Am dat foc la 40.000 de euro”... Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume...
AS.ro O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Observatornews.ro Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Antena 3 În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
SpyNews Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
A adoptat un câine crezând că urechile îi vor ramane
A adoptat un câine crezând că urechile îi vor ramane "mici" când crește. Cum arată patrupedul la 2 ani
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Wilson e câinele care își întreține întreaga familie. Ce sumă câștigă lunar patrupedul, spre bucuria stăpânilor săi
Wilson e câinele care își întreține întreaga familie. Ce sumă câștigă lunar patrupedul, spre bucuria...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani. Peter Magyar și Tisza pleacă din pole position
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani.... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană Hello Taste
