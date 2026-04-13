O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată. Cum s-a format fenomenul spectaculos

O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată de experți NASA, după ce un asteroid s-a apropiat periculos de mult de soare.

Într-un nou studiu, experții au analizat milioane de date, colectate de o rețea de camere amplasate în Canada, Japonia, California și Europa.

Potrivit acestor date, s-a format un nou grup de meteoriți și experții au identificat 282 dintre aceștia, scrie Live Science.

Se pare că formarea ploii de meteoriți a fost cauzată de apropierea unui asteroid de Soare.

Din această cauză, asteroid a început să se rupă și fragmente din el au ajuns să intre în atmosfera Pământului.

Într-un studiu publicat în martie 2026 în Astrophysical Journal, experții NASA au identificat un grup clar de 282 de meteoriți. Sursa e un asteroid pe care căldura Soarelui îl dezintegrează, proces ce formează un curent de resturi.

Acest curent nou confirmat urmează o orbită extremă, care se apropie de Soare de aproape 5 ori mai mult decât Pământul.

Asteroidul-sursă al noii ploi de meteori rămâne necunoscut. Totuși, misiunea NASA NEO Surveyor, care va fi lansată în 2027, oferă o soluție promițătoare. Acest telescop spațial, dedicat apărării planetare și descoperirii asteroizilor întunecați, periculoși și apropiați de Soare, va fi instrumentul ideal pentru identificarea originii acestui curent de meteoriți.

Cum se formează ploile de meteoriți

În medie, meteoriții intră în atmosfera noastră cu peste 24 km/s. În cazul particulelor mici, de tip praf sau nisip, întregul proces durează doar o fracțiune de secundă înainte ca ele să dispară complet.

Cele mai multe dintre aceste fragmente de mărimea unui grăunte de nisip din Sistemul Solar provin din comete. Acestea sunt corpuri reci și înghețate din regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar. Pe măsură ce cometele trec pe lângă Soare, componentele lor înghețate se transformă în gaz și eliberează tone de praf. Din acest motiv, cometele sunt adesea numite „bulgări de zăpadă murdari” și apar difuze în imaginile telescopice.

Asteroizii, pe de altă parte, sunt rămășițe din sistemul solar timpuriu, formate mai aproape de Soare. Ei sunt uscați și stâncoși și nu conțin aceleași gheață care formează cozile cometelor.

Astronomii numesc un asteroid sau o cometă „activ(ă)” atunci când eliberează praf, gaz sau fragmente mai mari. Această activitate e cauzată de o forță externă asupra obiectului din spațiu, cum ar fi căldura Soarelui.

Cel mai faimos asteroid activ este 3200 Phaethon, ce cauzează ploaia de stele Geminide, ce are loc la mijlocul lunii decembrie. În timpul unor apropieri anterioare de Soare, Phaethon a eliberat cantități mari de praf și fragmente mai mari.

Fiecare ploaie de meteoriți pe care o observăm apare atunci când Pământul trece prin unul dintre acești nori de resturi.

Alte cauze ale activității asteroizilor includ dezintegrarea atunci când un asteroid se rotește prea rapid, forțele mareice care îl pot rupe în timpul trecerilor apropiate de o planetă sau eliberarea de gaze.

Cercetătorii caută cel mai des activitatea folosind telescoape. Astronomii pot observa o „coadă” sau o difuzie în jurul obiectului. Aceasta e un semn clar că există gaz și praf în jurul corpului. Dar există și o altă metodă de detectare a activității, respectiv ploile de meteoriți.